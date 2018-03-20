Студентов из 15 стран научили лепить пельмени в Новосибирске

Макесси Рени Питерс уверяет: с таким количеством снега мерзнет даже памятник. Больше сорока часов он летел в самолете, чтобы добраться с Карибских островов в Москву , а потом и в Новосибирск . Студент университета Вест-Индии в России второй раз. Говорит, слышал о высоком качестве образования в Сибири и захотел узнать больше.

— Мы посетили университеты, но самым незабываемым и, думаю, полезным было посещение технопарка, потому что это будущее науки, — говорит студент университета Вест-Индии ( Тринидад и Тобаго ) Макесси Рени Питерс.

Культурная программа также не оставила гостей равнодушными. Ребята побывали в концертном зале имени Каца в рамках Транссибирского Арт-фестиваля, посетили Театр оперы и балета, Художественный музей и даже постигли азы русской национальной кухни. Лепили пельмени и вареники, расписывали пряники.

— Мне очень понравились сладости. Семечки в шоколаде и карамели, не знаю, как называется, — говорит студентка Белградского университета ( Сербия ) Йована Янкович.

Всего в Россию приехали больше трехсот участников из 110 стран мира, главное событие проходило на ВДНХ в Москве. Международный форум в Новосибирске объединил два десятка иностранных студентов.

На форум приехали те студенты, которые участвовали в одиннадцатом всемирном фестивале. В Новосибирске гостили всего три дня. По словам ребят, многие идеи в сфере образования, увиденные в Сибири, им дома весьма пригодятся.