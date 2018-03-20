Студентов из 15 стран научили лепить пельмени в Новосибирске 

Макесси Рени Питерс уверяет: с таким количеством снега мерзнет даже памятник. Больше сорока часов он летел в самолете, чтобы добраться с Карибских островов в Москву, а потом и в Новосибирск. Студент университета Вест-Индии в России второй раз. Говорит, слышал о высоком качестве образования в Сибири и захотел узнать больше.
— Мы посетили университеты, но самым незабываемым и, думаю, полезным было посещение технопарка, потому что это будущее науки, — говорит студент университета Вест-Индии (Тринидад и Тобаго) Макесси Рени Питерс.
Культурная программа также не оставила гостей равнодушными. Ребята побывали в концертном зале имени Каца в рамках Транссибирского Арт-фестиваля, посетили Театр оперы и балета, Художественный музей и даже постигли азы русской национальной кухни. Лепили пельмени и вареники, расписывали пряники.
— Мне очень понравились сладости. Семечки в шоколаде и карамели, не знаю, как называется, — говорит студентка Белградского университета (Сербия) Йована Янкович.
Всего в Россию приехали больше трехсот участников из 110 стран мира, главное событие проходило на ВДНХ в Москве. Международный форум в Новосибирске объединил два десятка иностранных студентов.
— В числе стран, которые представлены сегодня в нашем регионе, — Мексика, Эквадор, Германия, Сербия, Алжир, Индия, Ирак, Финляндия, Украина, Польша, Эфиопия, Турция, Тринидад и Тобаго, Таджикистан, Армения, Казахстан. Это действительно, по сути, всемирный молодежный форум, — отметил начальник управления международных связей администрации губернатора Новосибирской области и правительства НСО Сергей Санников.
На форум приехали те студенты, которые участвовали в одиннадцатом всемирном фестивале. В Новосибирске гостили всего три дня. По словам ребят, многие идеи в сфере образования, увиденные в Сибири, им дома весьма пригодятся.
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