Новый корпус РЭУ им. Г. Плеханова планируется построить на ул. Большая Серпуховская до конца 2022 г.

Новый учебно-лабораторный корпус Российского экономического университета (РЭУ) им. Г. Плеханова площадью порядка 24 тыс. кв. м планируется построить на ул. Большая Серпуховская до конца 2022 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в РЭУ им. Г. Плеханова.

«На территории кампуса университета по адресу: Москва, ул. Большая Серпуховская, вл. 13, стр. 1 начато проектирование нового учебно-лабораторного корпуса — Корпуса цифровых и информационных технологий, рассчитанного на 1,8 тыс. учащихся. Данный проект получил одобрение и поддержку со стороны Минобрнауки России правительства Москвы . Правительством Москвы предоставлен земельный участок под строительство; Минобрнауки России утверждено соответствующее задание на проектирование», — сказали в университете.

Как отметили в РЭУ им. Г. Плеханова, строительство корпуса позволит создать инфраструктурную базу для перспективных направлений исследований, решит проблему дефицита учебно-лабораторных площадей, сконцентрировав весь учебный процесс РЭУ им. Г. Плеханова на одной площадке в соответствии с требованиями, предъявляемыми к современному образованию.

«Срок проведения проектных и изыскательских работ — 2018 г. ; строительство объекта запланировано на 2019-2022 гг.», — заключили в РЭУ им. Г. Плеханова.