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Новый корпус РЭУ им. Г. Плеханова планируется построить на ул. Большая Серпуховская до конца 2022 г.
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Новый корпус РЭУ им. Г. Плеханова планируется построить на ул. Большая Серпуховская до конца 2022 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Новый учебно-лабораторный корпус Российского экономического университета (РЭУ) им. Г. Плеханова площадью порядка 24 тыс. кв. м планируется построить на ул. Большая Серпуховская до конца 2022 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в РЭУ им. Г. Плеханова.
«На территории кампуса университета по адресу: Москва, ул. Большая Серпуховская, вл. 13, стр. 1 начато проектирование нового учебно-лабораторного корпуса — Корпуса цифровых и информационных технологий, рассчитанного на 1,8 тыс. учащихся. Данный проект получил одобрение и поддержку со стороны Минобрнауки России и правительства Москвы. Правительством Москвы предоставлен земельный участок под строительство; Минобрнауки России утверждено соответствующее задание на проектирование», — сказали в университете.
Как отметили в РЭУ им. Г. Плеханова, строительство корпуса позволит создать инфраструктурную базу для перспективных направлений исследований, решит проблему дефицита учебно-лабораторных площадей, сконцентрировав весь учебный процесс РЭУ им. Г. Плеханова на одной площадке в соответствии с требованиями, предъявляемыми к современному образованию.
«Срок проведения проектных и изыскательских работ — 2018 г. ; строительство объекта запланировано на 2019-2022 гг.», — заключили в РЭУ им. Г. Плеханова.
Ранее в пресс-службе Москомстройинвеста сообщили, что новый учебный корпус РЭУ им. Г. Плеханова планируется построить на участке площадью 0,8 га по адресу: ул. Большая Серпуховская, вл. 13, стр. 1. Как отметили в Москомстройинвесте, согласно решению Градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК), общая площадь нового здания может составить порядка 24 тыс. кв. м, предельное количество этажей — девять надземных и два подземных этажа.
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