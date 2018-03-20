На Кубани выявлены сайты, учившие делать бомбы

Информация о способах незаконного изготовления взрывоопасных веществ и взрывных устройств в домашних условиях была обнаружена сотрудниками прокуратуры Темрюкского района. Данный контент противоречит ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространение подобного рода информации, в целях защиты прав и законных интересов граждан, их жизни и здоровья, а также защиту интересов общества и государства» и признан незаконным.

Соответствующее заявление прокуратуры было направлено в суд, его решением информация, размещенная на сайтах, запрещена к распространению. Доступ к ней заблокирован.

Надзорная деятельность в данном направлении продолжается, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.