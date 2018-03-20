Ещё
Червивой рыбы в Кургане не станет меньше, пока жители не начнут жаловаться в Роспотребнадзор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Трамп проигнорировал Путина
Пока вы спали: Трамп проигнорировал Путина

Червивой рыбы в Кургане не станет меньше, пока жители не начнут жаловаться в Роспотребнадзор 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
Жители города продолжают жаловаться в соцсетях на рыбу с личинками, продающуюся в курганских магазинах. Комментарии по этому поводу есть практически во всех городских пабликах, и их так много, что посты на «червиво-рыбную» тематику начали вызывать раздражение у части аудитории.
— Писали же уже раньше, что рыба заражена. Зачем брать? И теперь жаловаться, что рыба плохая… Куда катится мир, — пишет Иван в паблике «Инцидент/Курган».
— Надоели вы уже со своей селедкой глистоватой, такое чувство, что ее уже специально покупают, чтобы проверить на червей, а потом сфотографировать и выложить в сеть, — согласен с ним Роман.
Как рассказали порталу 45.ру в пресс-службе областного Роспотребнадзора, проверку торговых сетей и магазинов из-за рыбы с личинками ведомство не проводило, так как поводом для этого должны стать жалобы граждан.
— Сначала человек должен обратиться с претензией в магазин, где он приобрел рыбу. Если в течение десяти дней магазин не исправит ситуацию, Роспотребнадзор начнет в нем проверку, — сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщения о некачественной рыбе начали появляться в соцсетях в конце прошлой недели. Так, по словам покупателей, неприятные находки были обнаружены в сельди, скумбрии, мойве и хеке.
45.ru: последние новости
Болеют по-честному: зауральцы отказались от «липовых» больничных «Знак ГТО на груди у него»: курганцы проверят свои силы в беге на лыжах Каша и песни — бесплатно: в Кургане пройдет концерт в честь Крыма
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей44
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России381
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной489
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос73
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
04:21
При строительстве метро в Москве произошло ЧП
Происшествия
01:00
Леонтьев заявил, что будет осваивать Камасутру
Шоу-бизнес
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
05:38
Джонсон рассказал, кто займется делом Скрипаля
В мире
01:00
Киркоров нескромно развлекся с бабушкой Бузовой
Шоу-бизнес
01:01
Компания Вайнштейна объявила себя банкротом
Шоу-бизнес
03:05
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Шоу-бизнес
02:16
Синоптики пообещали москвичам весну
Новости Москвы Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение