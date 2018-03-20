Червивой рыбы в Кургане не станет меньше, пока жители не начнут жаловаться в Роспотребнадзор

Жители города продолжают жаловаться в соцсетях на рыбу с личинками, продающуюся в курганских магазинах. Комментарии по этому поводу есть практически во всех городских пабликах, и их так много, что посты на «червиво-рыбную» тематику начали вызывать раздражение у части аудитории.

— Писали же уже раньше, что рыба заражена. Зачем брать? И теперь жаловаться, что рыба плохая… Куда катится мир, — пишет Иван в паблике «Инцидент/ Курган ».

— Надоели вы уже со своей селедкой глистоватой, такое чувство, что ее уже специально покупают, чтобы проверить на червей, а потом сфотографировать и выложить в сеть, — согласен с ним Роман.

Как рассказали порталу 45.ру в пресс-службе областного Роспотребнадзора , проверку торговых сетей и магазинов из-за рыбы с личинками ведомство не проводило, так как поводом для этого должны стать жалобы граждан.

— Сначала человек должен обратиться с претензией в магазин, где он приобрел рыбу. Если в течение десяти дней магазин не исправит ситуацию, Роспотребнадзор начнет в нем проверку, — сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщения о некачественной рыбе начали появляться в соцсетях в конце прошлой недели. Так, по словам покупателей, неприятные находки были обнаружены в сельди, скумбрии, мойве и хеке.