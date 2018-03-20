Ещё
Порт Владивосток после углубления дна примет лайнеры Royal Caribbean Cruises Ltd.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Трамп проигнорировал Путина
Пока вы спали: Трамп проигнорировал Путина

Порт Владивосток после углубления дна примет лайнеры Royal Caribbean Cruises Ltd. 

ТАСС 2 часа назад
ВЛАДИВОСТОК, 20 марта. /ТАСС/. Углубление дна у двух причалов в порту Владивостока позволит в сентябре 2019 года впервые принять крупнотоннажные суда второй по величине круизной компании мира Royal Caribbean Cruises Ltd. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации Приморья.
"Есть плановые сроки. Эта работа позволит компании выполнить заходы крупнотоннажных судов в следующем году", — цитирует пресс-служба слова директора Дальневосточного бассейнового филиала «Росморпорта» Виктора Ванюкова. Он отметил, что проект дноуглубительных работ уже согласовали, сейчас он проходит государственную экологическую экспертизу. Ранее составили дорожную карту подготовки инфраструктуры для приема больших лайнеров в порту Владивосток.
Заходы крупнотоннажных круизных судов Royal Caribbean Cruises во Владивосток запланированы на сентябрь 2019 года, они могут принять на борт 3,2 тыс. и 4 тыс. пассажиров. До сих пор такие крупные суда в город не заходили, сегодня морской порт Владивосток способен принимать пассажирские суда до 350 метров в длину с максимальной осадкой до 8,5 — 8,6 метров. В целом компания рассматривает заходы во Владивосток на ближайшие 20 лет.
"Азиатский рынок развивается быстро. Суда, которые будут заходить во Владивосток, проследуют из Шанхая через порты Японии. Владивосток очень привлекателен для туристов как единственный из европейских городов по этому маршруту", — отметил вице-президент по развитию глобального бизнеса компании Royal Caribbean Cruises Ltd. Хорхе Дельгадо.
Круизный сезон в 2018 году открылся в Приморье 26 февраля — почти на два месяца раньше обычного — заходом лайнера Amadea с 600 путешественниками, в основном из Германии. Пока рекордным по числу заходов в Приморье иностранных лайнеров стал 2017 год, когда круизные суда посетили регион 15 раз, познакомиться с достопримечательностями смогли более 13 тыс. зарубежных гостей. В 2018 году в Приморье кроме индивидуальных круизных рейсов ожидают открытие регулярной круизной линии, которая свяжет Владивосток с южнокорейским портом Сокчо и портами Японии. Большой круизный лайнер Glory Sea сможет перевозить до 1,3 тыс. путешественников за один рейс.
ТАСС: последние новости
Председатель избиркома в Норильске спасла мужчину, сделав ему искусственное дыхание Нарушенное аварией отопление 300 жилых домов в Екатеринбурге возобновили Джонсон: у Лондона есть доказательства производства РФ отравляющего вещества "Новичок"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей44
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России383
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной490
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос73
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
04:21
При строительстве метро в Москве произошло ЧП
Происшествия
01:00
Леонтьев заявил, что будет осваивать Камасутру
Шоу-бизнес
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
05:38
Джонсон рассказал, кто займется делом Скрипаля
В мире
01:00
Киркоров нескромно развлекся с бабушкой Бузовой
Шоу-бизнес
01:01
Компания Вайнштейна объявила себя банкротом
Шоу-бизнес
03:05
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Шоу-бизнес
02:16
Синоптики пообещали москвичам весну
Новости Москвы Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение