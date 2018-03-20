Япония представит первое летающее авто к 2020-му году

Японское правительство приступило к разработке законодательной базы для летающих автомобилей. Министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко отметил также, что в этой области обойтись только федеральными средствами не получится, значит нужно и должно привлекать частный бизнес.

Власти Японии уверены, что именно летающие авто станут основной будущего транспортного сообщения в стране. Оно позволит разгрузить магистрали, и упростить передвижение по суше, воде и воздуху.