В США кремировали тело серийного убийцы Чарльза Мэнсона

Церемония прощания и кремация серийного убийцы состоялась еще в субботу, однако официально об этом сообщили в понедельник по местному времени. Как сказал пастор Марк Питчер, на гражданской панихиде присутствовали от 20 до 25 человек, в том числе несколько друзей и родственников Мэнсона. В частности, его внук Джейсон Фримен, получивший по решению суда тело серийного убийцы. Прощание снимали на камеру для документального фильма, посвященного роду Мэнсонов. После церемонии прах серийного убийцы был развеян в неизвестном месте.

Мэнсон скончался в ноябре 2017 года в возрасте 83 лет в больнице, откуда его привезли из тюрьмы в Калифорнии. Он отбывал пожизненное заключение за несколько убийств. В декабре сообщалось, что несколько человек заявили свои права на получение его тела. На прошлой неделе суд постановил, что тело Мэнсона получит американец Джейсон Фримен, назвавшийся его внуком.