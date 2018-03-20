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В США кремировали тело серийного убийцы Чарльза Мэнсона
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В США кремировали тело серийного убийцы Чарльза Мэнсона 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Кремация останков серийного убийцы Чарльза Мэнсона, скончавшегося в ноябре прошлого года, состоялась в похоронном зале города Портервиль, штат Калифорния, сообщает телеканал KGET-TV со ссылкой на пастора, проводившего церемонию.
Церемония прощания и кремация серийного убийцы состоялась еще в субботу, однако официально об этом сообщили в понедельник по местному времени. Как сказал пастор Марк Питчер, на гражданской панихиде присутствовали от 20 до 25 человек, в том числе несколько друзей и родственников Мэнсона. В частности, его внук Джейсон Фримен, получивший по решению суда тело серийного убийцы. Прощание снимали на камеру для документального фильма, посвященного роду Мэнсонов. После церемонии прах серийного убийцы был развеян в неизвестном месте.
Мэнсон скончался в ноябре 2017 года в возрасте 83 лет в больнице, откуда его привезли из тюрьмы в Калифорнии. Он отбывал пожизненное заключение за несколько убийств. В декабре сообщалось, что несколько человек заявили свои права на получение его тела. На прошлой неделе суд постановил, что тело Мэнсона получит американец Джейсон Фримен, назвавшийся его внуком.
В 1969 году Мэнсон вместе с членами своей коммуны, называвшейся «Семья», убил в Лос-Анджелесе супругу режиссера Романа Полански актрису Шэрон Тэйт и четырех ее знакомых. Также Мэнсон признан виновным в двух других убийствах. Он и три его сообщницы изначально были приговорены к смертной казни, однако избежали ее благодаря временной отмене высшей меры наказания в Калифорнии в 1972 году.
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