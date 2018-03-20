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Минобороны РФ рассмотрит стандарты для искусственного интеллекта
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Минобороны РФ рассмотрит стандарты для искусственного интеллекта 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Фонд перспективных исследований подготовил для Минобороны России предложения по стандартизации искусственного интеллекта.
Фонд перспективных исследований (ФПИ) предложит Минобороны РФ стандарты для искусственного интеллекта. Об этом рассказал РИА новости заместитель гендиректора, руководитель направления информационных исследований фонта Сергей Гарбук.
«Сейчас мы эти предложения активно обсуждаем с главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны и другими заинтересованными специалистами», — отметил он.
Так, оборонные задачи прикладного искусственного интеллекта разделены на четыре класса — дешифрование изображений, обработку речи, управление автономными робототехническими системами и информационную поддержку жизненного цикла вооружения и техники.
В Китае 18-20 апреля пройдет первое заседание технического комитета по искусственному интеллекту, в котором будут участвовать около 20 стран, однако пока без участия России.
Напомним, Фонд перспективных исследований был создан в 2012 году для содействия исследованиям и разработкам в интересах обороны РФ. В основном он занимается тремя направлениями — химико-биологическим, медицинским и физико-техническим. ФПИ работает над 50 проектами в настоящее время, а в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях для них были созданы более 40 лабораторий.
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