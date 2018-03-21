Ремонт подъездов многоквартирных домов проведут в Первомайском

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Подъезды в многоквартирных домах Первомайского отремонтируют в 2018 году. Об этом 21 марта сообщили в администрации поселения.

— В настоящий момент мы согласовали проведение ремонта подъездов в 14 многоквартирных домах. Данное мероприятие включит в себя покраску стен и потолков, смену напольного покрытия, замену окон и входных групп, — рассказали в администрации Первомайского.

Кроме этого, в поселении планируют заменить дорожное покрытие и озеленить территорию поселка Птичное. Завершение работ назначено на первые числа июля.