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Три тысячи салехардцев решили судьбу Городского сада
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Три тысячи салехардцев решили судьбу Городского сада 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Организаторы объявили итоги голосования за объекты благоустройства в рамках реализации муниципальной программы «Комфортная городская среда».
Накануне жители окружной столицы могли принять участие в определении приоритетности проведения работ по реконструкции общественных территорий.
По итогам голосования жители окружной столицы выбрали обустройство Городского сада. За него проголосовало подавляющее большинство горожан — более 3 тысяч. На втором месте — благоустройство территории с устройством детской игровой площадки по улице Ямальская. Проект благоустройства этой территории набрал без малого 2,5 тысячи голосов. На третьем месте — улица Чапаева с устройством многофункциональной спортивно-игровой площадки с зонами отдыха. Последнее, четвертое место у одного из брендов окружной столицы — монумента «Мамонт». За благоустройство прилегающей к нему территории отдали свой голос 2063 салехардца.
«Активность среди избирателей хорошая, чуть более 7300 человек, что составило около 30% от общего числа избирателей», — отметил начальник управления городского хозяйства Сергей Кучер. По его словам, сейчас проекты проходят процедуру экспертизы, по результатам которой станет понятно, на реализацию скольких из них хватит выделенных средств.
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