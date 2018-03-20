Три тысячи салехардцев решили судьбу Городского сада

Организаторы объявили итоги голосования за объекты благоустройства в рамках реализации муниципальной программы «Комфортная городская среда».

Накануне жители окружной столицы могли принять участие в определении приоритетности проведения работ по реконструкции общественных территорий.

По итогам голосования жители окружной столицы выбрали обустройство Городского сада. За него проголосовало подавляющее большинство горожан — более 3 тысяч. На втором месте — благоустройство территории с устройством детской игровой площадки по улице Ямальская. Проект благоустройства этой территории набрал без малого 2,5 тысячи голосов. На третьем месте — улица Чапаева с устройством многофункциональной спортивно-игровой площадки с зонами отдыха. Последнее, четвертое место у одного из брендов окружной столицы — монумента «Мамонт». За благоустройство прилегающей к нему территории отдали свой голос 2063 салехардца.

«Активность среди избирателей хорошая, чуть более 7300 человек, что составило около 30% от общего числа избирателей», — отметил начальник управления городского хозяйства Сергей Кучер. По его словам, сейчас проекты проходят процедуру экспертизы, по результатам которой станет понятно, на реализацию скольких из них хватит выделенных средств.