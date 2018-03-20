Где в Уфе и других городах можно оплатить электричество через терминалы?

В 2018 году в офисах Энергетической сбытовой компании Башкортостана будут установлены информационно-платежные терминалы, через которые каждый потребитель сможет с легкостью оплатить услугу.

Через эти терминалы можно оплачивать не только потребленную электроэнергию, но также другие комуслуги, а также сотовую связь, интернет, родительскую плату за детский сад Список адресов терминалов, которые уже установлены и которые планируется запустить в 2018 году в городах Башкирии:

г. Туймазы, ул. Советская,7 (установлен) г. Стерлитамак, ул. Мира, 70 (установлен) г. Дюртюли . ул. В. Горшкова,7/2 (установлен) г. Белорецк, ул. Точисского, 25 (установлен) г. Кумертау, ул. Машиностроителей, 12 б (установлен) с. Кушнаренково, ул. Большевистская, 40а (установлен) с. Бижбуляк, ул. Центральная, 27д (установлен) с. Аскарово, ул. Коммунистическая, 22/1 (установлен) с. Караидель, ул. Мира, 2/1 к (установлен) с. Чекмагуш, ул. Ленина, 74 б (установлен) г. Баймак, пр. С. Юлаева, 19/2 (установка планируется в 2018 году) г. Белебей, ул. Войкова, 144 (установка планируется в 2018 году) г. Нефтекамск, ул. Строителей, 82 (установка планируется в 2018 году) г. Салават, ул. Б. Хмельницкого, 53 (установка планируется в 2018 году) г. Давлеканово, ул. Победы, 23 (установка планируется в 2018 году) с. Кармаскалы, ул. Кирова, 54 ж (установка планируется в 2018 году) с. Староболтачево, ул. Советская, 38/в (установка планируется в 2018 году) г. Сибай, пр. Горняков, 31 (установка планируется в 2018 году) с. Исянгулово, ул. Чекмарева, д.4/1 (установка планируется в 2018 году) с. Большеустьикинское, ул. Промышленная, 12 (установка планируется в 2018 году) г. Янаул, ул. Победы, 56 (установка планируется в 2018 году).

Отметим, что всего в Башкирии Газпромбанкомустановлено 105 подобных терминалов. И в каждом из них можно оплатить счёт за электроэнергию. С полным списком адресов, где установлены ИПТ, можно ознакомиться здесь.