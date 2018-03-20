«Насчитали 8,5 тысяч!» Можно ли вернуть деньги за отопление?

Казанцы столкнулись с проблемой перетопов или так называемой «коммерческой пушкой». Можно ли добиться перерасчета, если в квартире слишком жарко, а узла погодного регулирования нет?

Все больше и больше

«За февраль только за отопление плата составила 8,5 тысяч рублей, — рассказывает жительница дома Юлия Поташова. — По составленным актам, в нашем доме был перетоп — от +27 до +31 градусов, и в жилинспекции утверждают, что придется платить по счетчику».

Жители негодуют. Им, что называется, включили «коммерческую пушку»: то есть топят по максимуму, а счетчик, не оснащенный узлом погодного регулирования, наматывает дорогие гигакалории. «В жилинспекции сказали, что перерасчет сделают только за промежуток, когда были составлены акты о перетопе, но у нас постоянно жарко. Как быть, невозможно же каждый день составлять такие акты, — спрашивает Юлия. — Счетчик в доме поставили лишь в ноябре, а в сентябре и октябре с меня взяли плату по нормативу — по 3500 рублей. Самое обидно, что отопление дали лишь в начале октября. Думали, когда будет счетчик, станем платить меньше, но вышло наоборот. Где справедливость?»

Без узла виноватые

Жители этого дома столкнулись с известной проблемой — теплосчетчики в Казани по-прежнему ставят без узлов погодного регулирования. При этом и УК, и чиновники всех мастей ссылаются на ФЗ «Об энергосбережении», который обязывает их установить прибор учета. А вот одновременная установка узла регулирования тепловой энергии действующим законодательством не регламентирована.

«Но это противоречит самому смыслу федерального закона — ведь никакого энергосбережения без регулятора температуры не будет, — возмущается глава Союза домовых комитетов Казани, энергетик Геннадий Сомов . — В энергетике узел учета тепловой энергии представляет из себя в комплекте счетчик и регулятор температуры. В 170-м постановлении Госстроя п. 5.1.2 сказано: «Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны совершенствовать учет и контроль расхода топливно-­энергетических ресурсов путем оснащения тепловых узлов зданий современными контрольно-­измерительными приборами и приборами учета и… внедрять средства автоматического регулирования и диспетчеризацию систем».

По данным главы комитета ЖКХ Искандера Гиниятуллина, в 2018 году в Казани планируется поставить на имеющиеся счетчики 150 узлов погодного регулирования, таким образом, оснащенность ими составит 63%. А оставшимся 37% продолжать переплачивать по законам «коммерческой пушки»? Что мешает ставить счетчики сразу вместе с узлами регулирования? Поневоле будешь думать, что это делается, чтобы в этот промежуток времени успеть содрать с жильцов побольше.

В жилинспекции жильцам дали понять, что придется платить по счетчику, а перерасчет сделают только за тот период, когда был доказан перетоп. У независимых экспертов сферы ЖКХ другое мнение.

«Собственники имеют право потребовать перерасчета с начала отопительного сезона, ведь по факту УК плохо к нему подготовилась и оказывает коммунальные услуги ненадлежащего качества, — считает юрист татарстанского отделения «ЖКХ-Контроля» Зоя Куклина. — Эти жители были у меня на приеме. Сейчас им нужно выяснить, какие площади в доме являются отапливаемыми и каким образом производятся начисления собственникам жилых и нежилых помещений и обратиться в ГЖИ, чтобы они проверили правильность начислений и, если допущены ошибки, приняли меры».