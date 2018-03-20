Пожить по-барски: кто спасет разрушенные дворянские гнезда

МОСКВА , 20 мар — РИА Новости , Светлана Баева. Поездки по дворянским поместьям активно входят в моду. Одна из главных туристических премьер 2018 года в Подмосковье — «Четыре сезона в русских усадьбах». Но даже самые знаменитые в свое время имения сейчас под угрозой исчезновения. О «дворянском» туризме и царских руинах — в материале РИА Новости.

В гости к Жомини

Усадьба «Хвалевское»Усадьба Хвалевское

Для Европы не редкость, когда владельцы замков сами устраивают экскурсии туристам и рассказывают об истории родовых гнезд. С возрождением усадеб такой вид туризма возник и в России

Например, Хвалевское, «Вологодская Швейцария», — уникальный памятник Русского Севера. Несколько раз в год там собираются потомки основателя усадьбы Николая Качалова. Они выкупили и восстановили усадьбу.

Но и для посторонних усадьба доступна: есть дни открытых дверей, экскурсии по предварительным заявкам. Здесь проходят народные праздники и музыкальные и поэтические вечера.

Можно увидеть саму усадьбу (но лишь снаружи), посетить этническую деревню на ее территории.

"Классическая русская дворянская усадьба! Огромная ухоженная территория! — восхищаются туристы. — Все воссоздано с большой любовью".

Даже французская атмосфера сохранена — пруд с каньонами и подвесными мостами, виноградники, из которых делают вино, множество яблонь для кальвадоса.

Дворянские игры

Усадьба «Скорняково-Архангельское»Усадьба Скорняково-Архангельское

В усадьбе Скорняково-Архангельское ( Липецкая область ) можно и пожить. На ближайшие выходные двухместный номер на две ночи в срубе «Школа» стоит от 8 тысяч рублей, четырехместный в левом крыле дома с мезонином — от 26 тысяч. Этой усадьбе более трех столетий, она тесно связана с историей царского дома Романовых.

Сейчас здесь проводятся концерты классической, джазовой музыки, праздники, регулярные «вечера дворянских игр».

Все серьезно — звучат романсы, гости играют в азартные игры, ставки принимаются царскими купюрами.

Новые маршруты

Архангельское\: «Русский Версаль» в окрестностях МосквыАрхангельское: русский Версаль в окрестностях Москвы

Ульяновске , одном из главных городов «красного туризма», в этом году появился брендовый маршрут «Дворянин на Волге». Он объединяет старинные особняки, дома Ивана Гончарова , Владимира Ленина, губернский, советский и современный город.

В Подмосковье планируют запустить 30 новых усадебных программ. Недавно, как сообщает пресс-служба правительства Московской области, состоялось первое путешествие по императорскому маршруту ("Усадебный экспресс").

Туристы посетили достопримечательности, связанные с членами императорской семьи Романовых, — усадьбы Ильинское, Усово, Архангельское.

Этот маршрут вошел в программу «Четыре сезона в русских усадьбах», стартовавшую в этом году. «Мы стараемся соединить все усадьбы. Кому-то больше нравятся полуразрушенные имения, кому-то нужны хорошо сохранившиеся поместья с развитой инфраструктурой», — говорит Валентина Занина, обер-кондуктор проекта «Усадебный экспресс».

"Например, у нас есть программа «Гусарская баллада» в Дмитрове по местам съемок фильма. Наши экскурсии посещали потомки рода Мусиных-Пушкиных из Франции ", — поясняет она.

По ее словам, иностранцы не такие уж редкие гости на экскурсиях по усадьбам. Проявляют интерес жители Прибалтики, американцы, китайцы.

Последних, например, особенно привлекает усадьба «Большие Горки», где находится Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские». Жителей Прибалтики притягивают места, связанные с классиками русской литературы.

Модная тема и азарт

Крылатые грифоны на каменной лестнице. «Усадьба Марфино». Архивное фото. Крылатые грифоны на каменной лестнице. Усадьба Марфино. Архивное фото

"Мой интерес к усадьбе возник более 15 лет назад с изучения истории собственной семьи. Постепенно я перешла к истории дворянской эпохи в целом, — рассказывает Дарина Федорова-Землянская, автор проекта «Дворянские усадьбы». — Я нахожу бывшие дворянские гнезда, изучаю их историю с момента возникновения до наших дней, историю тех, кто там жил".

Изюминка экскурсий, предлагаемых Дариной, — посещение закрытых усадеб. Например, Марфино — пышное, романтичное поместье с розовым дворцом и мостом, каскадами прудов, чугунными фонтанами и белыми грифонами. Здесь располагается санаторий Министерства обороны России , доступ на территорию закрыт.

"Мы пишем официальное письмо, берем паспортные данные всей группы, получаем разрешение", — говорит Дарина.

По ее словам, усадьбы входят в моду, люди интересуются историей, дворянством. А при посещении закрытых усадеб возникает даже азарт — увидеть то, что недоступно.

Подмосковный изгой

Но часть усадеб — под угрозой исчезновения. Один из самых ярких примеров — усадьба Шереметьевых Михайловское в Подмосковье. Там жена графа Сергея Шереметьева , Екатерина Шереметьева, любимая внучка поэта князя Петра Вяземского , создала уникальный музей с кабинетом для научных занятий, библиотекой, ботаническим садом.

Публикация от Усадьбы (@russianmanors)

4 Мар 2018 в 11:51 PST Там велись биологические наблюдения, работали известнейшие ученые, туда приходили экскурсанты.

Перед революцией Екатерина Шереметьева хотела передать музей Московскому университету и основать в Михайловском биологическую станцию. «Но этот масштабный научный и культурный центр просто исчез. Усадьба сейчас в ужасном состоянии, — объясняет Дарина. — Люди уезжают в шоке. Это „изгой“ в Подмосковье, причем с самой интересной историей».

Разрушенные усадьбы можно спасти. Вера Стерлина, генеральный директор некоммерческого партнерства «Русская усадьба», утверждает, что за последние пять лет не только вырос интерес к поместьям у общества, изменилось и отношение госструктур. Власти поняли, что усадьбы становятся брендом в рекламных кампаниях России.

"Необходима серьезная комплексная государственная программа с привлечением частных инвестиций, создание для них системы льгот", — резюмирует эксперт.