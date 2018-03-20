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Бульвар Фучика. Что с ним будет
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Бульвар Фучика. Что с ним будет 

Казанский Портал 2 часа назад
Фото: Казанский Портал
Казанцам повезло. Городские территории, нагоняющие печаль и тоску, постоянно меняются к лучшему. Так было с парками и скверами, с ближайшими лесопарками и зонами отдыха. Так будет и с бульваром на улице Фучика, его скоро превратят в полноценную зону отдыха. Предварительный проект есть, поэтому фантазировать о будущем бульвара уже можно.
Бульвар — «темная» территория, протяженностью 570 метров, расположенная между улицей Фучика и проспектом Победы. Казанцы там обычно не гуляют, хоть это и пешеходная зона. Бульвар выглядит непрезентабельно, его хочется поскорее пройти.
Зона находится между фасадами жилых домов с одной стороны, и школой и гимназией с другой. Поэтому проект предполагает создание атмосферы «школьного двора». Хотя космическая тематика тоже смотрелась бы неплохо, почему бы и нет.
Бульвар станет местом притяжения местных жителей. Там появится детская площадка. Дети смогут поиграть в классики, покататься на роликах и повисеть на турниках.
Взрослым, не потерявшим интерес к спорту и вкус к жизни, понравятся скамьи футуристичного вида. Рядом откроются кафе.
Проект должен пройти несколько этапов, прежде чем стать руководством к действию для «переоснащения» бульвара. Если все сложится удачно, у казанцев появится еще одна прекрасная и уютная зона для отдыха.
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