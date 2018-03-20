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Марочный блок в честь 140-летия освобождения Болгарии вышел в почтовое обращение в РФ
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Марочный блок в честь 140-летия освобождения Болгарии вышел в почтовое обращение в РФ 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Марочный блок в честь 140-летия освобождения Болгарии и окончанию Русско-турецкой войны вышел в почтовое обращение в РФ, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ФГУП «Почта России».
«20 марта в рамках совместного выпуска Российской Федерации и Республики Болгария в почтовое обращение вышел марочный блок, посвященный 140-летию освобождения Болгарии и окончанию Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.», — сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе уточнили, что марки выпущены размером 37 на 50 мм, номиналом 60 руб. Марки поступят в продажу в отделения «Почты России». Тираж марочного блока — 50 тыс. экземпляров. На почтовых марках изображены Н. Столетов, И. Гурко, Э. Тотлебен, на полях почтового блока — карта окрестностей Плевны. Оттиск гашения первого дня можно поставить в отделениях «Почты России» на ул. Мясницкая, д. 26, в Москве. Почтовые марки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.
«Русско-турецкая война — война между Российской империей и союзными ей балканскими государствами с одной стороны и Османской империей — с другой. Результатом войны стало освобождение балканских народов от османского владычества, обретение независимости Румынией, Сербией и Черногорией, а также получение Болгарией широкой автономии», — напомнили в пресс-службе.
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