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Жители Красногорска просят власти обратить внимание на незаконный отстрел домашних питомцев
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Жители Красногорска просят власти обратить внимание на незаконный отстрел домашних питомцев 

Вести Подмосковья 2 часа назад
Фото: Вести Подмосковья
В Красногорске, в частном секторе Губайлово, в районе улиц Полевая, Мичурина, Большая Комсомольская и 2-го Комсомольского переулка уже несколько лет неизвестные отстреливают домашних кошек. Хозяева обнаруживают питомцев ранеными пневматическими пулями или охотничьей дробью.
Один из последних таких случаев произошел 31 января 2018 года. Кот вернулся с прогулки с окровавленной раной. Пневматическая пуля, попав в шею, оставила след на подбородке, что говорит о том, что стреляли, направив оружие прямо в морду.
Именно факт необъяснимой жестокости помог выяснить, что это уже не первый случай. Владельцы кота для предупреждения соседей развесили 50 объявлений с информацией о случившемся и в ответ получили более десяти свидетельств хозяев о ранениях (в том числе смертельных) своих питомцев подобным способом случившихся за последние три года.
Причины такого жестокого обращения с животными не известны. Жители продолжают собирать информацию и готовят коллективное заявление в полицию. Животные по-прежнему находятся в опасности.
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