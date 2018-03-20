Жители Красногорска просят власти обратить внимание на незаконный отстрел домашних питомцев

Красногорске , в частном секторе Губайлово, в районе улиц Полевая, Мичурина, Большая Комсомольская и 2-го Комсомольского переулка уже несколько лет неизвестные отстреливают домашних кошек. Хозяева обнаруживают питомцев ранеными пневматическими пулями или охотничьей дробью.

Один из последних таких случаев произошел 31 января 2018 года. Кот вернулся с прогулки с окровавленной раной. Пневматическая пуля, попав в шею, оставила след на подбородке, что говорит о том, что стреляли, направив оружие прямо в морду.

Именно факт необъяснимой жестокости помог выяснить, что это уже не первый случай. Владельцы кота для предупреждения соседей развесили 50 объявлений с информацией о случившемся и в ответ получили более десяти свидетельств хозяев о ранениях (в том числе смертельных) своих питомцев подобным способом случившихся за последние три года.

Причины такого жестокого обращения с животными не известны. Жители продолжают собирать информацию и готовят коллективное заявление в полицию. Животные по-прежнему находятся в опасности.