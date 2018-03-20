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В четверг в Казани открывается фотовыставка National Geographic
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В четверг в Казани открывается фотовыставка National Geographic 

Казанский Портал 2 часа назад
В центре «Эрмитаж-Казань» пройдет фотовыставка «Дикая природа России-2017». Посетители увидят работы победителей и номинантов конкурса, который проводится знаменитым журналом National Geographic.
Казанцев ждут фотографии бескрайней тундры и непроходимой тайги, вулканов и водопадов, горных хребтов и волн. Будут представлены и обитатели дикой природы: от крошечных лишайников до белых медведей.
Выставка откроется в четверг и закроется только 9 мая. Вход — 150 рублей, сообщают организаторы.
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