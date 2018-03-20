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ФПИ предложил Минобороны создать стандарты для искусственного интеллекта
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ФПИ предложил Минобороны создать стандарты для искусственного интеллекта 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) подготовил для Минобороны России предложения по стандартизации искусственного интеллекта, заявил РИА Новости заместитель генерального директора — руководитель направления информационных исследований фонда Сергей Гарбук.
"Мы подготовили для Минобороны предложения по разработке документов по стандартизации оборонных интеллектуальных технологий. Сейчас мы эти предложения активно обсуждаем с главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны и другими заинтересованными специалистами", — сказал Гарбук.
По его словам, оборонные задачи прикладного искусственного интеллекта сгруппированы в четыре класса: дешифрирование изображений, обработка речи, управление автономными робототехническими системами и информационная поддержка жизненного цикла вооружения и военной техники.
При этом он отметил, что технический комитет по стандартизации искусственного интеллекта уже создан в рамках меж­ду­на­род­ной организации по стан­дар­ти­за­ции. Ожидается, что 18-20 апреля в Китае состоится первое заседание технического комитета по искусственному интеллекту, в котором представлены порядка 20 стран, пока без участия России.
Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.
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