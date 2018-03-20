Американцам рассказали, чего ждать от Путина

«Так как популярность Путина внутри страны повышается каждый раз, когда он выступает против Запада, ожидайте от него продолжения жесткой риторики при следующей угрозе во внутренней политике страны», — пишет издание.

Американская газета также предсказывает, что Россия будет использовать свое право вето в Совбезе ООН по любым вопросам, которые она увидит как угрозу своим интересам. В вопросе Сирии , The Washington Post предполагает, что Россия, воодушевленная «успехом в борьбе с незаконной интервенцией под началом Запада», вряд ли выйдет из этого конфликта в ближайшее время.

По внутренней политике, большие перемены маловероятны, пишет издание. Эксперты предполагают, что Путин расширит схемы доступного жилья и борьбы с коррупцией на местном уровне. Однако крупная реформа пенсионной системы и сокращение финансирования в сфере безопасности, непопулярны среди избирателей Путина и его окружения, и поэтому вряд ли произойдут, считают американские журналисты.

Также от президента Российской Федерации ожидают возрождения усилий по продвижению искусственного интеллекта и других инноваций, как проявление особого внимания к молодому поколению, «чья верность необходима для того, чтобы наследие Путина пережило его», пишет американская газета.