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Законопроект о правовом регулировании производства биоэтанола внесен в Госдуму
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Законопроект о правовом регулировании производства биоэтанола внесен в Госдуму 

Агентство «Москва» 51 минуту назад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о правовом регулировании вопросов производства биоэтанола. Об этом сообщает сайт правительства.
«Законопроектом, в частности, вводится понятие «биоэтанол», определяется порядок лицензирования производства, хранения и поставок биоэтанола, а также аннулирования соответствующей лицензии. Предусматриваются специальные требования по оснащению основного технологического оборудования, используемого для производства биоэтанола, автоматическими средствами измерения и учета концентрации денатурирующих веществ в биоэтаноле. Устанавливается запрет на производство предприятиями, осуществляющими выпуск биоэтанола, этилового спирта из пищевого сырья», — говорится в сообщении.
Согласно законопроекту, под понятием «биоэтанол» понимается денатурированный этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья растительного происхождения, денатурация которого осуществляется с соблюдением требований, установленных законом, и содержащий не более 1% воды.
В правительстве уверены, что принятие законопроекта будет способствовать развитию биоэнергетики, в частности биотехнологий, позволяющих получать энергию из возобновляемых источников сырья.
Проект закона подготовлен подготовлен Минфином России.
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