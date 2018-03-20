Законопроект о правовом регулировании производства биоэтанола внесен в Госдуму

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о правовом регулировании вопросов производства биоэтанола. Об этом сообщает сайт правительства.

«Законопроектом, в частности, вводится понятие «биоэтанол», определяется порядок лицензирования производства, хранения и поставок биоэтанола, а также аннулирования соответствующей лицензии. Предусматриваются специальные требования по оснащению основного технологического оборудования, используемого для производства биоэтанола, автоматическими средствами измерения и учета концентрации денатурирующих веществ в биоэтаноле. Устанавливается запрет на производство предприятиями, осуществляющими выпуск биоэтанола, этилового спирта из пищевого сырья», — говорится в сообщении.

Согласно законопроекту, под понятием «биоэтанол» понимается денатурированный этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья растительного происхождения, денатурация которого осуществляется с соблюдением требований, установленных законом, и содержащий не более 1% воды.

В правительстве уверены, что принятие законопроекта будет способствовать развитию биоэнергетики, в частности биотехнологий, позволяющих получать энергию из возобновляемых источников сырья.