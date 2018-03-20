Студенты из Казани отправились в Италию, чтобы увидеть завод Ferrari

Студенты Казанского инновационного университета имени Тимирясова (ИЭУП) отправились в образовательный тур в Италию . Они посетят заводы Ferrari и Lamborghini. Студентам покажут, как внедряется концепция четвертой промышленной революции.

Заводы Ferrari и Lamborghini — не единственная цель путешествия. Студенты КИУ побывают на заводе по выпуску оборудования для производства мороженого Carpigiani. В Болонском университете для казанцев проведут лекцию.

Поездка продлится до 25 марта, сообщает «Татар-информ»

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