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Студенты из Казани отправились в Италию, чтобы увидеть завод Ferrari
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Студенты из Казани отправились в Италию, чтобы увидеть завод Ferrari 

Казанский Портал 2 часа назад
Студенты Казанского инновационного университета имени Тимирясова (ИЭУП) отправились в образовательный тур в Италию. Они посетят заводы Ferrari и Lamborghini. Студентам покажут, как внедряется концепция четвертой промышленной революции.
Заводы Ferrari и Lamborghini — не единственная цель путешествия. Студенты КИУ побывают на заводе по выпуску оборудования для производства мороженого Carpigiani. В Болонском университете для казанцев проведут лекцию.
Поездка продлится до 25 марта, сообщает «Татар-информ».
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