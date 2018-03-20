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Депутат Законодательного собрания и врио губернатора края встретились с жителями Партизанка
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Депутат Законодательного собрания и врио губернатора края встретились с жителями Партизанка 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Депутат Законодательного собрания Приморского края Александр Лось принял участие во встрече врио губернатора Андрея Тарасенко с жителями Партизанского городского округа, сообщает PRIMPRESS.
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