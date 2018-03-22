В Чебоксарах озвучили итоги голосования за объекты благоустройства

Как сообщили в администрации города, в выборе территорий приняли участие более 151 тысячи человек — 41 процент от общего числа избирателей в Чебоксарах , голосование проходило на 112 специально подготовленных участках.

Голоса обрабатывались территориальными счетными комиссиями, куда входили депутаты Чебоксарского горсобрания, специалисты сферы ЖКХ администраций районов города, представители органов территориального общественного самоуправления, руководители управляющих компаний, представители общественного движения «Народный фронт», общественных организаций.

Наибольшее число голосов получили территория около универмага «Шупашкар» (36,4 процента), Московская набережная (33,8 процента) и Красная площадь (32,05 процента). Эти объекты будут благоустроены в первую очередь в 2018-2019 годах.

До тройки лидеров немного не дотянули Кадетский сквер, сквер имени Чапаева, Дорисс-парк, Театральная набережная, сквер у ДК «Салют». Они, а также еще 10 общественных пространств будут реконструированы в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» до 2022 года.

Общенародное рейтинговое голосование проводилось в Чебоксарах впервые.

Алексей Ладыков. — Федеральный проект по формированию комфортной городской среды сейчас набирает обороты. 18 марта жители Чебоксар сделали свой выбор в пользу парков, скверов и других территорий, которые нужно благоустроить в первую очередь. Выбор горожан для нас в приоритете, — подчеркнул глава администрации столицы Чувашии

Муниципальная программа благоустройства общественных территорий на 2018 год, напомним, будет формироваться на основании заявок жителей. Как напомнил замначальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Павел Порфирьев, пожелания от горожан принимались в течение двух месяцев. Окончательный вариант программы должны обнародовать до 31 марта этого года.