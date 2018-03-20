Ирек Ялалов о предстоящем половодье: хочешь мира — готовься к войне

Мэр Уфы Ирек Ялалов 20 марта рассказал, что власти заранее готовятся к весеннему половодью. «Хотя по запасам снега понимаем, что этот год аномальный, его очень мало», — отметил сити-менеджер.

По его словам, город всегда готовится к половодью по самому высокому уровню. «Хочешь мира — готовься к войне», — сказал Ялалов.

Расим Абдуллин начальник МБУ «Управление гражданской защиты» Уфы отчитался о мерах, принимаемых по защите населения и территорий Уфы при прохождении весеннего половодья.

Как сообщил Абдуллин, на 20 марта по данным снегосъёмок запасы в снежном покрове в бассейне реки Белая, включая реку Уфа, на 49% ниже нормы. Высота снега в целом по бассейну реки составляет около 35 см, что на 40% ниже нормы.

«При таком количестве снега и неблагоприятном развитие паводковой ситуации возможен подъём уровня рек Белая и Уфа от 4 до 5 метров. В этом случае на территории города в зону затопления жилые дома не попадают», — рассказал начальник МБУ.

По его словам, при уровне воды на реке Белой в 520 см, возможен перелив автомобильной дороги между Романовкой в Дёмском районе и Козарез в Ленинсом районе города. Как подчеркнул Расим Абдуллин, для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья на территории города выполнены следующие мероприятия: принято постановление «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, организаций, сил и средств городского округа город Уфа Республики Башкортостан к весеннему половодью 2018 года». С 12 марта приступили к работе предпаводковые комиссии города, районов и организаций. На сегодняшний день в администрациях районов города утверждены планы соответствующих мероприятий на текущий год. Созданы 28 противопаводковых штабов и 12 наблюдательных постов, которые будут развёрнуты в зависимости от складывающейся обстановки. Городская тренировка на проверку всех сил и средств на готовность к половодью запланирована на конец марта. Уточнён состав группировки этих сил и средств. Для экстренного реагирования в постоянной готовности находится поисково-спасательный отряд МБУ УГХ города Уфы, в составе которого 60 человек, 12 единиц техники, 22 единицы плавсредств. Предприятием «Уфаводоканал» начата подготовка водозаборных и очистных сооружений, систем обеззараживания питьевой воды, создан запас реагентов. Запланирована и начата распиловка льда вокруг опор мостов через реки Белая, Уфа, Дёма. На 16 марта было распилено 270 метров льда.

На дамбе в Сипайлово при достижении подъема воды свыше 4,5 метров предусмотрены проивопаводковые мероприятия. Кроме того, изменена и дополнена разработанная в прошлом году карта весеннего половодья, изменения будут вводиться в 8 утра и в 18:00 часов вечера.

В завершении доклада, Ирек Ялалов дал поручения уделить особое внимание коллективным садам и частному сектору на время половодья.