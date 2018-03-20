За самовольное подключение к нефтепроводу могут посадить

Как пишет « Парламентская газета », сейчас в УК есть статья о порче нефтепроводов. К ней включат и самовольное подсоединение.

Авторы законопроекта отмечают, что в последнее время участились случаи самовольного подключения к газопроводам и нефтепроводам. Подобные преступления способствуют авариям и утечкам газа. Поэтому авторы предлагают ввести уголовную ответственность.

Если нарушитель уже ранее нес административную ответственность за самовольное подключение, то он понесен уголовную ответственность. Гражданин должен будет заплатить штраф до 80 тысяч рублей. В качестве альтернативы предлагается до 350 часов обязательных работ, исправительные работы на срок до года или лишение свободы сроков до 2 лет.

Ранее власти Республики Крым поручили разработать программу, позволяющую жителям сел полуострова оплачивать газификацию своих домов в рассрочку. Правительство договорилось с директором ГУП РК «Крымгазсети» Сергеем Тарасовым , чтобы до 1 мая состоялся разговор с банками с точки зрения возможности введения рассрочки на три, пять, семь лет формирования республиканской программы. Это поручение связано с тем, что общая стоимость подключения к газовым сетям обходится жителям крымских сел ориентировочно в 150 тысяч рублей.

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