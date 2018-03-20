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В Кузбассе проверяют информацию о падении козырька подъезда на пенсионерку
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В Кузбассе проверяют информацию о падении козырька подъезда на пенсионерку 

РИА Новости 50 минут назад
КЕМЕРОВО, 20 мар — РИА Новости. Прокуратура города Прокопьевска организовала проверку информации о травмировании пожилой женщины в результате падения части подъездного козырька, сообщает во вторник прокуратура Кемеровской области.
По данным ведомства, накануне в местных интернет-изданиях появилась информация о том, что в Прокопьевске, в жилом районе Северный Маганак, на 90-летнюю пенсионерку обрушилась часть подъездного козырька, женщина получила травмы.
"В связи с этим прокуратурой Прокопьевска проводится проверка исполнения жилищного законодательства, в ходе которой будет установлено, каким образом управляющая компания исполняла обязанности по обслуживанию многоквартирного дома, а также дана оценка деятельности контролирующего органа", — говорится в сообщении.
Отмечается, что при выявлении нарушений будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования.
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