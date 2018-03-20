В Кузбассе проверяют информацию о падении козырька подъезда на пенсионерку

По данным ведомства, накануне в местных интернет-изданиях появилась информация о том, что в Прокопьевске, в жилом районе Северный Маганак, на 90-летнюю пенсионерку обрушилась часть подъездного козырька, женщина получила травмы.

"В связи с этим прокуратурой Прокопьевска проводится проверка исполнения жилищного законодательства, в ходе которой будет установлено, каким образом управляющая компания исполняла обязанности по обслуживанию многоквартирного дома, а также дана оценка деятельности контролирующего органа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при выявлении нарушений будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования.