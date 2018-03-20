КНР против торговых войн, этот термин идет вразрез с принципами торговли

Ли Кэцян. Китай против торговых войн, в частности торговой войны с США , возможное начало которой беспокоит многих в мире, сам термин «война» не подходит для определения торговых отношений, которые основаны на переговорах и доверии, заявил на пресс-конференции премьер Госсовета КНР

"В последнее время можно было услышать довольно много разговоров о возможной торговой войне между США и КНР, однако мы считаем, что в случае возникновения такой войны между США и Китаем от нее не будет никакого прока, ни одна сторона не от нее не выиграет", — заявил Ли Кэцян.

По его словам, «употребление термина „война“ или „ведение войны“ для описания торговых отношений в корне противоречит основным принципам торговли, так как в торговле стороны должны вести переговоры, консультации, а для урегулирования конфликтов использовать диалог».

"Я надеюсь, что обе страны будут придерживаться рационального подхода, не будут принимать спонтанных решений, избегать торговых войн", — добавил премьер.