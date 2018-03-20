Как победить сонливость за рулем: 5 простых советов

По статистике, каждая пятая авария в мире происходит по вине заснувшего водителя. Исход такого ДТП может быть разным — от помятого железа о придорожную канаву и незначительного ущерба здоровью, до вылета на полосу встречного движения с жертвами. Удивительное дело — многие автомобилисты крайне негативно относятся к одной лишь мысли сесть за руль нетрезвым, но сами с железным спокойствием отправляются в дорогу уставшими или… испытывающими жажду. Казалось бы, мелочь, но исследования показали — человек, мечтающий добраться до стаканчика сока или минералки, за рулем совершает вдвое больше ошибок и представляет на дороге едва ли меньшую опасность, чем нетрезвые.

"Обезвоживание" провоцирует такие симптомы как слабость, головную боль и усталость, которая в свою очередь вызывает сонливость. Многие современные автомобили оснащаются системой оповещения о сходе с полосы движения, но, увы, не все российские водители владеют подобной техникой. Да и сход с полосы иной раз отследить непросто из-за отсутствия разметки и состояния дороги. Так что действуем по старинке. Для некоторых темнота — это день, но в массе своей поездки в темное время суток даются нелегко. Ездящим или вынужденным отправиться в путь в ночь глухую нижеприведенные советы будут особенно актуальными.

Сон прогонит сон Главный способ борьбы с дремотой — это сон! Помните, что езда на авось в такой кондиции (вернее, некондиции), равно как поездки, будучи больным, — это верный путь попасть в беду. Иногда человек сам не замечает, как отключается и засыпает. Переход через смертельную грань иной раз столь неощутимый, что ничего поделать не получается. Прибавьте к этому монотонность движения, лишь ускоряющую процесс. Если вы чувствуете, что бороться с объятиями Морфея нет никаких сил, но «ехать осталось чуть-чуть», то все равно остановитесь и вздремните хотя бы на 15 минут. Ибо отнюдь не факт, что ваше состояние медведя-шатуна и реакции улитки позволят добраться до места назначения живым и здоровым.

Изменить посадку

Один из методов как минимум не ухудшить свое состояние — принять правильную посадку. Спинка в вертикальное положение, руки на «без десяти два» или «без четверти три». Если вы любитель вальяжной позы с заваленной спинкой, то ничего хорошего вам это не сулит — расслабленность провоцирует смертельно опасную сонливость, а правильное положение за рулем наоборот мобилизует организм и способствует концентрации.

Выпить кофе или …

Если останавливаться нельзя — бывает и такое — то есть разные способы взбодриться. Один из наиболее частых советов — выпить банку энергетического напитка или кофе. Действительно, это может на какое-то время вернуть вас «к жизни», но нельзя забывать о вреде энергетиков. Кроме того, человеческий организм индивидуален и тонизирующие напитки действуют на всех неодинаково, да и продолжительность эффекта не очень длительное. В общем, не увлекайтесь.

Иногда лучше жевать

Если вам предстоит ехать уставшим, то ни в коем случае не наедайтесь — сытость лишь ускорит «усыпление». А вот перемалывать зубами что-то будет нелишним! Например, жевательная резинка способна прогнать сон, хотя, повторимся, воздействие здесь может быть индивидуальным. Не помешают орехи, сухарики или конфеты.

Слушать голоса, звуки и шум ветра

Тепло, равно как и сытость — верный способ отключиться. Приоткройте окно, дабы воздух обдавали освежающие волны. В сочетании с соответствующим «микроклиматом» неплохо действует музыка. Только не увлекайтесь «колыбельными». Бодрость принесет соответствующие мелодии — ритмичные, энергичные. Не стесняйтесь подпевать, да погромче! В эти моменты начинают интенсивнее работать легкие, в кровь поступает больше кислорода и вслед за этим организм пробуждается. Если с вами едет попутчик, который в свою очередь умеет водить автомобиль, то, считайте, вам повезло. Разговор — отличный способ держать себя в тонусе и отвлечься от погружения в дремоту. Кроме того, собеседник — при условии, что он ответственный и его самого не «вырубает» — сможет проконтролировать ваше состояние и подменить за штурвалом. Еще один вариант, который часто используется сонными водителями — остановка и разминка. Подвигайтесь на свежем воздухе, умойте лицо прохладной водой.

Бывалым водителям мы вряд ли открыли Америку. Новичкам же будет полезно знать о методиках пробуждения. И всем следует помнить — вышеописанные способы взбодриться не являются панацеей. Если вам невмоготу, то лучше остановитесь и поспите хотя бы полчаса.