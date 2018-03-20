Новотройчане узнали, как заменить приборы учета, не став жертвой мошенников

На вопросы журналистов ответили директор Восточного отделения Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Дмитрий Свиненков и заместитель директора по развитию ООО «УКХ» Игорь Приходько.

В последнее время по области участились случаи незаконного вмешательства в работу счетчиков со стороны лже-электриков. Для Новотроицка , где почти у трети горожан приборы учета электроэнергии подлежат замене, тема более чем актуальная.

— Важно запомнить, только 3 организации имеют право снимать старые пломбы и устанавливать новые: энергосбытовая, электросетевая или обслуживающая жилой фонд организация. Четвертого варианта просто нет. Это не мы придумали, это требование закона, — объясняет Игорь Приходько, заместитель директора по развитию ООО «УКХ». — Поэтому, если к вам в дверь стучат общительные люди, которые говорят, что представляют какую-то организацию, имеющую право пломбировать счетчики, но не относящуюся ни к одной из перечисленных структур, знайте, они вводят вас в заблуждение.

К сожалению, таких случаев сейчас в регионе фиксируется очень много. К людям, как правило, жертвами становятся пожилые и самые ответственные абоненты, приходят лже-электрики, которые заявляют, что счетчик старый и его срочно нужно менять. Стоимость услуги заявляют в 3-4 тысячи рублей, причем в любом отделении энергосбыта тоже самое обойдется максимум в 1500 рублей с учетом стоимости самого счетчика. Горе-мастера снимают старый прибор, ставят на его место новый, берут оплату наличными и уходят. Когда дело доходит до передачи показаний счетчиков и расчетов, выясняется, что клиенту выданы бесполезная бумажка. В итоге человек не только теряет те самые 3-4 тысячи, но и сталкивается с большими неприятностями. Старая пломба сорвана, доказательств нет. Законодательство рассматривает такие случаи как вмешательство в работу приборов учета и предусматривает колоссальный штраф — оплата 3 месяцев по тарифу, умноженная на 10.

— Существует 4 ситуации, когда электросчетчик действительно нужно менять. Первая — если с момента последней поверки прошло 16 лет. Вторая — если класс точности счетчика ниже 2,0. Третья — если истек срок эксплуатации (его можно увидеть в паспорте прибора). Четвертая — если он неисправен, поврежден, — добавляет Дмитрий Свиненков, директор Восточного отделения Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». — Чтобы заменить прибор учета, следует обратиться или в офис энергосбыта, или в электросетевую или обслуживающую организацию. К вам приедет специалист, который снимет старую пломбу, составит акт вывода прибора учета из эксплуатации. Опять-таки специалист должен установить новый счетчик и опломбировать. Подчеркну: купить и установить счетчик вы можете также самостоятельно, оставив специалистам только опломбировку. Но лучше все-таки приобретать комплексную услугу, это выйдет проще и дешевле. Если к вам пришли неизвестные лица и предлагают услугу, требуйте предъявить удостоверение, это нормально. В случае сомнений — звоните в офис нашей компании (телефоны есть на счетах за электроэнергию), уточняйте, работает ли такой специалист.

Настоящие представители официальных компаний «наличкой» денег не возьмут, их работа будет оплачиваться через кассу в офисе или через переносной кассовый аппарат с предъявлением чека.