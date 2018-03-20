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«Отговорки, что зарплата маленькая, не принимаю»: Ирек Ялалов рассказал о средних доходах в МУПах
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«Отговорки, что зарплата маленькая, не принимаю»: Ирек Ялалов рассказал о средних доходах в МУПах 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Уфа, со слов главы администрации города Ирека Ялалова, находится на втором месте в Приволжье по уровню заработных плат на муниципальных предприятиях. Высокие цифры градоначальник озвучил на утреннем оперативном совещании в мэрии во вторник, 20 марта.
— Если взять все города Приволжского федерального округа, то уровень зарплаты на втором месте. Выше только в Нижнем Новгороде. Она составила 41208 рублей. Мы вышли на уровень крупных предприятий и организаций в промышленности. Поэтому все отговорки по поводу того, что там маленькая заработная плата, я не принимаю. И требую соответствующей отдачи, — отрезал сити-менеджер.
Со слов Ирека Ялалова, для подсчётов в учреждениях брали 10 процентов самых высокооплачиваемых сотрудников и 10 самых низкооплачиваемых.
— Максимальный коэффициент, который мы рекомендовали, это один к шести. Если есть нарушения, лишайте директора на год премии. Такого колоссального разрыва быть не должно. Я понимаю, у бизнесмена такой разрыв — он сам всё создал, у него хоть в сто раз зарплата выше, чем у остальных может быть. А здесь директору всё уже дали, — сказал Ирек Ялалов.
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