«Отговорки, что зарплата маленькая, не принимаю»: Ирек Ялалов рассказал о средних доходах в МУПах

Уфа , со слов главы администрации города Ирека Ялалова , находится на втором месте в Приволжье по уровню заработных плат на муниципальных предприятиях. Высокие цифры градоначальник озвучил на утреннем оперативном совещании в мэрии во вторник, 20 марта.

— Если взять все города Приволжского федерального округа, то уровень зарплаты на втором месте. Выше только в Нижнем Новгороде. Она составила 41208 рублей. Мы вышли на уровень крупных предприятий и организаций в промышленности. Поэтому все отговорки по поводу того, что там маленькая заработная плата, я не принимаю. И требую соответствующей отдачи, — отрезал сити-менеджер.

Со слов Ирека Ялалова, для подсчётов в учреждениях брали 10 процентов самых высокооплачиваемых сотрудников и 10 самых низкооплачиваемых.

— Максимальный коэффициент, который мы рекомендовали, это один к шести. Если есть нарушения, лишайте директора на год премии. Такого колоссального разрыва быть не должно. Я понимаю, у бизнесмена такой разрыв — он сам всё создал, у него хоть в сто раз зарплата выше, чем у остальных может быть. А здесь директору всё уже дали, — сказал Ирек Ялалов.