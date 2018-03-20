Селедка может выиграть от закисления океана

Ученые проанализировали, как повышение уровня кислотности океана повияет на обитающих там рыб. Согласно выводам работы, сельдь может получить преимущество по сравнению с более чувствительными видами. Результаты изложены в журнале Nature Ecology and Evolution.

Свойства окружающей воды, такие как температура, содержание кислорода и кислотность, играют решающую роль в раннем развитии рыб. Все эти факторы из-за изменения климата сейчас постоянно меняются. Однако повышенная кислотность, основной вклад в которую вносит растворенный в воде углекислый газ, влияет на выживаемость мальков не только напрямую, но и опосредованно, затрагивая их пищевые цепи.

В новой работе детально исследуются, как оба аспекта кислотности влияют на мальков. «Оказалось, что сельдь будет иметь преимущество по сравнению с другими более чувствительными видами в закисленном океане будущего», — говорит ведущий автор работы Майкл Сват из Центра исследований Мирового океана (GEOMAR) Общества им. Гельмгольца в Киле, Германия . Чтобы это выяснить, ученые воссоздали модели речных экосистем с текущим значением кислотности океана и прогнозируемым к концу века.

В установках с повышенной кислотностью наблюдалась более интенсивное цветение водорослей, что позволяло прокормиться большему количеству зоопланктона и, следовательно, мальков сельди. Спустя шесть недель после рождения вероятность выживания мальков в сегодняшней воде была на 20% меньше. Авторы удивились такому результату, так как предыдущие исследования показывали прямое негативное воздействие закисленности на выживаемость рыб на первых этапах жизни.

Это связано с тем, что сельд устойчива к кислотности, решили авторы исследования. Этот факт был подтвержден и в лабораторных испытаниях, в ходе которых рыб помещали в воду с высоким уровнем кислотности, но недостаточным для того, чтобы пищевые цепи изменились. Таким образом они смогли разделить прямое и косвенное влияние кислотности на выживаемость рыб.

«Сельдь размножается преимущественно около берега, где превалируют естественно высокие уровни углекислого газа, — поясняет соавтор работы Катриона Клемменсен. — Поэтому они, видимо, лучше, чем другие рыбы, такие как треска, адаптированы к закислению океана».