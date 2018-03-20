Орловцам напомнили о голосовании за «комфортную среду» 

Жители Орловской области 22 марта выберут объекты, которые войдут в программу благоустройства общественных пространств трех муниципалитетов.
В пресс-службе правительстве региона напомнили, что в рейтинговом голосовании могут участвовать жители Орла, Ливен и Мценска, достигшие возраста 14 лет и предъявившие паспорт.
Для голосования подготовлены специальные помещения, в которых можно будет ознакомиться с дизайн-проектами благоустройства всех общественных пространств. Также проекты доступны для ознакомления на официальных сайтах муниципалитетов.
В Орле на голосование вынесены дизайн-проекты, ставшие лидерами первого этапа голосования: сквер «Дворянское гнездо»; парк «Ботаника»; Городской парк культуры и отдыха; площадь Юности; Детский парк; бульвар Победы; историко-литературный квартал по улицам 7 Ноября, Максима Горького, Тургенева и переулку Георгиевскому; сквер «Тургеневский бережок».
Отдать свой голос за любой из объектов орловцы смогут на четырех участках:
— в ДЮСШ «Атлант» (ул. Грузовая, д. 1);
— в Орловском городском центре культуры (ул. Комсомольская, д. 261 а);
— в культурно-досуговом центр «Металлург» (ул. Металлургов, д. 17);
— во Дворце пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина (ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31).
В Ливнах в бюллетень вошли Центральный городской парк культуры и отдыха, сквер воинов-интернационалистов, парк «Славянский сад», парк культуры и отдыха «Ливгидромаш», сквер им. Николая Поликарпова.
Проголосовать ливенцы смогут в Центре молодежи «Лидер» (ул. Горького, д. 18).
В Мценске голосование состоится в городском Дворце культуры (ул. Мира, д. 35). Здесь предстоит сделать выбор среди 4 объектов: сквер «Вечный огонь», сквер Танкистов, Городской парк культуры и отдыха, парк Калинникова.
Участки для голосования будут работать с 8.00 до 20.00.
Напомним, в этом году в Орловской области на формирование комфортной городской среды будет направлено 289,3 млн рублей. Благоустройство площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, общественных и дворовых территории будет осуществлено в 47 городских округах и поселениях.
Сообщение Орловцам напомнили о голосовании за «комфортную среду» появились сначала на РИА 57.