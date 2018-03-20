В Бугурусланском районе охотник незаконно уничтожал и содержал кабанов

В Бугурусланском районе прокуратура добивается возбуждения уголовного дела за незаконную охоту на кабанов.

Во время проверки в Бугурусланском лесничестве было установлено, что один из охотопользователй нарушил закон об охране животного мира.

Мужчина заключил с министерством лесного и охотничьего хозяйства области договор на охотохозяйственную деятельность. Разработанный им проект по освоению территории лесничества прошел госэкспертизу. Однако охотник без разрешения установил 15 ловушек на диких кабанов и построил на базе охотхозяйства вольер, в котором содержал 6 животных.

Материалы прокурорской проверки направлены в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела за незаконную охоту с причинением крупного ущерба и применением незаконных способов массового уничтожения зверей, сообщает облпрокуратура. В адрес профильного регионального министерства также внесено представление.