Ещё
В Бугурусланском районе охотник незаконно уничтожал и содержал кабанов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Трамп проигнорировал Путина
Пока вы спали: Трамп проигнорировал Путина

В Бугурусланском районе охотник незаконно уничтожал и содержал кабанов 

АиФ-Оренбург 55 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Бугурусланском районе прокуратура добивается возбуждения уголовного дела за незаконную охоту на кабанов.
Во время проверки в Бугурусланском лесничестве было установлено, что один из охотопользователй нарушил закон об охране животного мира.
Мужчина заключил с министерством лесного и охотничьего хозяйства области договор на охотохозяйственную деятельность. Разработанный им проект по освоению территории лесничества прошел госэкспертизу. Однако охотник без разрешения установил 15 ловушек на диких кабанов и построил на базе охотхозяйства вольер, в котором содержал 6 животных.
Материалы прокурорской проверки направлены в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела за незаконную охоту с причинением крупного ущерба и применением незаконных способов массового уничтожения зверей, сообщает облпрокуратура. В адрес профильного регионального министерства также внесено представление.
АиФ-Оренбург: последние новости
KROVELSON предупреждает о случаях мошенничества Выселение в никуда? В Илекском районе не могут расселить 5 аварийных домов Как накормить страну. Россия выходит на первые позиции в сельском хозяйстве
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей44
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России371
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной479
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос73
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
04:21
При строительстве метро в Москве произошло ЧП
Происшествия
01:00
Леонтьев заявил, что будет осваивать Камасутру
Шоу-бизнес
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
05:38
Джонсон рассказал, кто займется делом Скрипаля
В мире
01:00
Киркоров нескромно развлекся с бабушкой Бузовой
Шоу-бизнес
01:01
Компания Вайнштейна объявила себя банкротом
Шоу-бизнес
03:05
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Шоу-бизнес
02:16
Синоптики пообещали москвичам весну
Новости Москвы Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение