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Прокуратура нашла нарушения при трудоустройстве несовершеннолетних
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Прокуратура нашла нарушения при трудоустройстве несовершеннолетних 

ProOren 53 минуты назад
Прокуратура Оренбургской области провела анализ исполнения законодательства о труде несовершеннолетних. К сожалению, статистические данные свидетельствуют о многочисленных нарушениях работодателями трудового права молодых людей в возрасте до 18 лет.
За 2017 год сотрудники выявили почти 300 нарушений и добились привлечения 115 лиц к дисциплинарной и 25 — к административной ответственности.
К примеру, в ГКУ «Центр занятости населения» с одними и теми же несовершеннолетними постоянно перезаключались договора на непродолжительный срок.
Одна из организаций сферы ЖКХ с июня по октябрь 2017 года 6 раз уволила и 7 раз трудоустроила подростка по договору на двухнедельный срок. При этом, несмотря на то, что работал на предприятии один несовершеннолетний, в отчетах было указано 7 несовершеннолетних.
В целях устранения нарушений заместитель прокурора области внес представление в адрес заместителя председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике.
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