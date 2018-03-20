Ещё
В США признали раскол российской оппозиции из-за победы Путина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Трамп проигнорировал Путина
Пока вы спали: Трамп проигнорировал Путина

В США признали раскол российской оппозиции из-за победы Путина 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Победа Владимира Путина на выборах президента России 18 марта оставила глубокий раскол в оппозиционном движении, которое поддерживалось недавними протестами по всей стране, но не смогло перевести свою движущую силу в большое политическое движение, пишет The Wall Street Journal.
Согласно американскому изданию, призыв оппозиционера Алексея Навального к бойкоту выборов произвел небольшой эффект, так как явка избирателей в воскресенье превысила показатели предыдущих выборов в 2012 году. В то же время, пишет The WSJ, в понедельник 19 марта появились разногласия между оппозиционными фигурами по поводу того, как лучше противостоять влиянию господина Путина. В частности, издание описывает отказ Навального сотрудничать с участвовавшей в выборах президента Ксенией Собчак.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Австралийский инженер нашел исчезнувший малайзийский Boeing Новости за ночь: Путин остался без поздравлений Трампа Американцам рассказали, чего ждать от Путина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей49
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России390
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной497
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос74
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
04:21
При строительстве метро в Москве произошло ЧП
Происшествия
01:00
Леонтьев заявил, что будет осваивать Камасутру
Шоу-бизнес
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
05:38
Джонсон рассказал, кто займется делом Скрипаля
В мире
01:00
Киркоров нескромно развлекся с бабушкой Бузовой
Шоу-бизнес
01:01
Компания Вайнштейна объявила себя банкротом
Шоу-бизнес
03:05
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Шоу-бизнес
02:16
Синоптики пообещали москвичам весну
Новости Москвы Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение