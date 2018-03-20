В США признали раскол российской оппозиции из-за победы Путина 

Победа Владимира Путина на выборах президента России 18 марта оставила глубокий раскол в оппозиционном движении, которое поддерживалось недавними протестами по всей стране, но не смогло перевести свою движущую силу в большое политическое движение, пишет The Wall Street Journal.
Согласно американскому изданию, призыв оппозиционера Алексея Навального к бойкоту выборов произвел небольшой эффект, так как явка избирателей в воскресенье превысила показатели предыдущих выборов в 2012 году. В то же время, пишет The WSJ, в понедельник 19 марта появились разногласия между оппозиционными фигурами по поводу того, как лучше противостоять влиянию господина Путина. В частности, издание описывает отказ Навального сотрудничать с участвовавшей в выборах президента Ксенией Собчак.