Нижегородские инженеры создали уникальный ветряк — энергию он дает при самом слабом ветре

Стандартный лопастной ветряк такого результата достигает, если ветер дует со скоростью не меньше 10–12 м/с. Об этом сообщают Вести-Приволжье.

Выработка электроэнергии в нижегородской электростанции не зависит и от направления ветра. Это может сделать ее незаменимой практически в любом уголке России в температурном коридоре от -50 С до +50 С. Не помешает ветряку и сильная влажность, песок или пыль. Экспериментальная установка стоит на Бору.

— Эта электростанция мобильна, легко собирается и разбирается, — рассказал заместитель генерального директора научно-исследовательского института местной промышленности Александр Смирнов . — Ее можно перемещать в зависимости от потребностей и транспортировать ее достаточно просто.

Восемь направляющих, которые улавливают ветер и сорок лопастей, которые раскручивают ротор — одни из составляющих узлов ветростанции.

Самым сложным в решении технических задач было создание низкооборотного генератора, который и позволял бы работать ветряку при слабых потоках ветра. Нижегородские инженеры пытались заказать его в разных институтах, но в конце концов, создали сами.

— Этот генератор начинает вырабатывать электроэнергию при 60 оборотах в минуту, — говорит главный инженер энергетической ветроустановки Сергей Хлебодаров. — Это в десять раз меньше, чем у генераторов других конструкций.

Этого достаточно, чтобы загорелась пятиваттная лампочка.

Нижегородской ветроустановкой уже заинтересовались в Министерстве обороны (для электрификации временных военных городков) и в пограничной службе ФСБ

Но основное предназначение своей разработки создатели видят в гражданской области применения. Ветряк может послужить именно там, куда невозможно дотянуть провода ЛЭП и подключить к ним дома и другие мирные объекты.

Ранее мы рассказывали о разработке нижегородских ученых — биочипе, который определяет угрозу онкологического заболевания за два часа.