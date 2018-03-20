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Нижегородские инженеры создали уникальный ветряк — энергию он дает при самом слабом ветре
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Нижегородские инженеры создали уникальный ветряк — энергию он дает при самом слабом ветре 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Стандартный лопастной ветряк такого результата достигает, если ветер дует со скоростью не меньше 10–12 м/с. Об этом сообщают Вести-Приволжье.
Выработка электроэнергии в нижегородской электростанции не зависит и от направления ветра. Это может сделать ее незаменимой практически в любом уголке России в температурном коридоре от -50 С до +50 С. Не помешает ветряку и сильная влажность, песок или пыль. Экспериментальная установка стоит на Бору.
— Эта электростанция мобильна, легко собирается и разбирается, — рассказал заместитель генерального директора научно-исследовательского института местной промышленности Александр Смирнов. — Ее можно перемещать в зависимости от потребностей и транспортировать ее достаточно просто.
Восемь направляющих, которые улавливают ветер и сорок лопастей, которые раскручивают ротор — одни из составляющих узлов ветростанции.
Самым сложным в решении технических задач было создание низкооборотного генератора, который и позволял бы работать ветряку при слабых потоках ветра. Нижегородские инженеры пытались заказать его в разных институтах, но в конце концов, создали сами.
— Этот генератор начинает вырабатывать электроэнергию при 60 оборотах в минуту, — говорит главный инженер энергетической ветроустановки Сергей Хлебодаров. — Это в десять раз меньше, чем у генераторов других конструкций.
Этого достаточно, чтобы загорелась пятиваттная лампочка.
Нижегородской ветроустановкой уже заинтересовались в Министерстве обороны (для электрификации временных военных городков) и в пограничной службе ФСБ.
Но основное предназначение своей разработки создатели видят в гражданской области применения. Ветряк может послужить именно там, куда невозможно дотянуть провода ЛЭП и подключить к ним дома и другие мирные объекты.
Ранее мы рассказывали о разработке нижегородских ученых — биочипе, который определяет угрозу онкологического заболевания за два часа.
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