Железнодорожная станция в Советском районе Волгограда готова к открытию

«Университетская», с которой влгоградцы смогут доехать до северных районов и города Волжского, начнет работу в середине этой весны.

До торжественного открытия новой станции остается около месяца. В эти дни здесь полностью завершены строительные работы. На платформе, где уже очень скоро станет многолюдно, уже установлены лавочки, предупреждающие знаки.

— Новая станция позволит удобно и быстро доехать до торгового центра «Акварель» и в Волгоградский государственный университет из южных и северных районов, — напоминают землякам авторы проекта Infrastructure.

"Университетская" готова к открытия

На недавнем голосовании жители Волгограда выбрали название для железнодорожной станции в Советском районе. Большинством волгоградцы проголосовали за «Университетскую». Параллельно горожане определились с названием для станции в аэропорту. Тут тоже без особых ухещрений предпочтение отдано простому варианту — «Аропорт Волгоград».

Как видно на кадрах, снятых командой Infrastructure, на станции в Советском районе уже есть вывеска с ее названием на двух языках.