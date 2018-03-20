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Железнодорожная станция в Советском районе Волгограда готова к открытию
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Железнодорожная станция в Советском районе Волгограда готова к открытию 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
«Университетская», с которой влгоградцы смогут доехать до северных районов и города Волжского, начнет работу в середине этой весны.
До торжественного открытия новой станции остается около месяца. В эти дни здесь полностью завершены строительные работы. На платформе, где уже очень скоро станет многолюдно, уже установлены лавочки, предупреждающие знаки.
— Новая станция позволит удобно и быстро доехать до торгового центра «Акварель» и в Волгоградский государственный университет из южных и северных районов, — напоминают землякам авторы проекта Infrastructure.
"Университетская" готова к открытия
На недавнем голосовании жители Волгограда выбрали название для железнодорожной станции в Советском районе. Большинством волгоградцы проголосовали за «Университетскую». Параллельно горожане определились с названием для станции в аэропорту. Тут тоже без особых ухещрений предпочтение отдано простому варианту — «Аропорт Волгоград».
Как видно на кадрах, снятых командой Infrastructure, на станции в Советском районе уже есть вывеска с ее названием на двух языках.
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