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Долгожданное голубое топливо
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Долгожданное голубое топливо 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы администрации Владимирской области
Накануне выборов голубое топливо пришло в ещё один населённый пункт Владимирской области. Несколько лет деревня Сычево ждала своей очереди на газификацию и вот, наконец, мечты сбылись.
15 марта торжественно запустили систему газоснабжения. Для жителей деревни — это настоящий праздник. Ведь до недавнего времени люди вынуждены были для отопления и подогрева воды топить печки и заготавливать на зиму дрова. Теперь же, как любят говорить в обладминистрации, жизнь деревни изменится к лучшему. За несколько дней газ поступил в 25 домов. Поздравить местных жителей с праздником приехали и чиновники.
«Долгожданный голубой огонь в доме — большое и радостное событие. Газ изменит к лучшему качество жизни, создаст уют и комфорт. Благодаря федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий», главная цель которой — улучшение качества жизни на селе, нам удалось построить 1,7 километра газопровода, поставить шкафный газорегуляторный пункт. На эти цели было направлено 2 миллиона рублей. Работа по газификации населённых пунктов в Ковровском районе будет продолжена», — отметил Вячеслав Скороходов.
К слову, банкет за счёт федеральной целевой программы — «Устойчивое развитие сельских территорий». Но чтобы в неё попасть, нужен свой агропромышленный комплекс. Такой объект вблизи деревни есть — кооператив «Ковровский», большая часть работников которой проживают в Сычево.
В белом доме отмечают, что в области запланирована выплата субсидий малоимущим слоям населения на подготовку внутридомового газового оборудования. Губернатор Светлана Орлова лично подписала постановление о выделении субсидии пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам, ветеранам. Размер денежных пособий может доходить до 50 тысяч рублей.
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