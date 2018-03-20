Долгожданное голубое топливо

Накануне выборов голубое топливо пришло в ещё один населённый пункт Владимирской области. Несколько лет деревня Сычево ждала своей очереди на газификацию и вот, наконец, мечты сбылись.

15 марта торжественно запустили систему газоснабжения. Для жителей деревни — это настоящий праздник. Ведь до недавнего времени люди вынуждены были для отопления и подогрева воды топить печки и заготавливать на зиму дрова. Теперь же, как любят говорить в обладминистрации, жизнь деревни изменится к лучшему. За несколько дней газ поступил в 25 домов. Поздравить местных жителей с праздником приехали и чиновники.

«Долгожданный голубой огонь в доме — большое и радостное событие. Газ изменит к лучшему качество жизни, создаст уют и комфорт. Благодаря федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий», главная цель которой — улучшение качества жизни на селе, нам удалось построить 1,7 километра газопровода, поставить шкафный газорегуляторный пункт. На эти цели было направлено 2 миллиона рублей. Работа по газификации населённых пунктов в Ковровском районе будет продолжена», — отметил Вячеслав Скороходов.

К слову, банкет за счёт федеральной целевой программы — «Устойчивое развитие сельских территорий». Но чтобы в неё попасть, нужен свой агропромышленный комплекс. Такой объект вблизи деревни есть — кооператив «Ковровский», большая часть работников которой проживают в Сычево.