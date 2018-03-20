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Захарова дала резкую отповедь Макаревичу и Собчак
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Захарова дала резкую отповедь Макаревичу и Собчак 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Все, кто еще захочет назвать россиян „злобными дебилами“ или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ „генетическим отребьем“, набрал свои 1,6%. Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!» — написала она на своей странице в Facebook.
Напомним, по итогам выборов 1,68% голосов набрала Ксения Собчак.
Кроме того, вчера лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, дискутируя со своими подписчиками об эффективности пропаганды, заявил, что в стране «открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов».
Позже Макаревич заявил, что не видит в своих высказываниях ничего, за что следует извиняться, и удивился возникшему вокруг них ажиотажу.
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