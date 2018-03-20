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Шизофреник за рулем
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Шизофреник за рулем 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото с ресурса advancedbackrehab.com  Специальная прокуратура Владимира выявила нарушения в сфере федерального законодательства «О безопасности дорожного движения».
Надзорный орган выявил факт наличия водительского удостоверения категории «В» и «С» у гражданина, страдающего шизофренией и наблюдающегося в психиатрической больнице №1 города Владимира.
В целях обеспечения безопасности и соблюдения прав участников дорожного движения и пешеходов прокуратурой направлено в суд исковое заявление о лишении гражданина права управления транспортными средствами.
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