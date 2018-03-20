Шизофреник за рулем

Фото с ресурса advancedbackrehab.com Специальная прокуратура Владимира выявила нарушения в сфере федерального законодательства «О безопасности дорожного движения».

Надзорный орган выявил факт наличия водительского удостоверения категории «В» и «С» у гражданина, страдающего шизофренией и наблюдающегося в психиатрической больнице №1 города Владимира.