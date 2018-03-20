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АлтГТУ сотрудничает с научно-исследовательским фондом и вузом Италии
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АлтГТУ сотрудничает с научно-исследовательским фондом и вузом Италии 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
В Алтайском государственном техническом университете побывали сотрудники научно-исследовательского фонда Бруно Кесслера и университета Тренто (Италия) Андреа Томази, Джованни Манзини, Марио Гуидотти и Россано Албатичи. Итальянские коллеги заинтересованы в развитии сотрудничества с АлтГТУ в реализации совместных проектов в сфере информационных технологий и строительства.
«Мы сотрудничаем с университетом Тренто и некоторыми производственными партнерами Италии. Одно из направлений — проекты, направленные на автоматизацию технических процессов, таких, как «Умный дом», — рассказывает Евгений Зрюмов, проректор по стратегическому развитию, научной и международной деятельности АлтГТУ. — Несколько лет назад в партнерстве с итальянской строительной компанией и университетом Тренто в Центральном районе г. Барнаула возвели малоэтажное здание с высоким уровнем теплоэффективности. Ученые двух университетов разработали конструктивную систему, планировочное решение, проект и облик дома, а итальянская фирма занялась строительством надземной части здания. В доме установлена целая серия датчиков, которые замеряют и фиксируют несколько показателей, в том числе температуру, влажность. Эксперимент продлится несколько лет. Сейчас необходимо прорабатывать новые этапы взаимного сотрудничества. В том числе, нам очень интересны проекты в сфере создания искусственного интеллекта для развития различных отраслей, системы распознавания образов и речи, а также проекты, направленные на автоматизацию технических процессов».
Во время встречи стороны обсудили возможность возведения на территории Алтайского края еще одного малоэтажного индивидуального дома с применением инновационных технологий и материалов, а также принципов «зеленого» строительства. Также прошло обсуждение совместных научно-исследовательских проектов для участия в образовательной программе Erasmus+.
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