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Макаревич ответил за «злобных дебилов»
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Макаревич ответил за «злобных дебилов» 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Захаровой и СМИ.
В Сети вновь разгорелся конфликт вокруг неосторожных высказываний представителей либерально-настроенной интеллигенции. На этот раз музыкант Андрей Макаревич в ответ на комментарий одного из френдов в соцсети Facebook «назвал россиян злобными дебилами» — так слова музыканта преподнесло значительное количество СМИ.
Свой ответ на комментарий артиста и волну публикаций, тиражирующих его, дала представитель российского МИД Мария Захарова, сообщает "Уралинформбюро".
"Все, кто еще захочет назвать россиян «злобными дебилами» или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ «генетическим отребьем», набрал свои 1,6% (речь о реплике Ксении Собчак в интервью изданию "Собеседник" — прим. ред.). Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!" — заявила Захарова на своей странице в соцсети.
Макаревич в свою очередь обратил внимание на то, что его слова выдернули из контекста. "…не говорил я такого. А написал … дословно следующее (речь шла о телевидении): «МНЕ КАЖЕТСЯ, ГОСПРОПАГАНДА (в России — прим. ред.) ИЗОБРЕЛА КАКОЙ-ТО ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ КАДР, ПРЕВРАЩАЮЩИЙ ЛЮДЕЙ В ЗЛОБНЫХ ДЕБИЛОВ». Есть разница, нет? Хотя судя по поднявшейся волне г… — работает этот двадцать пятый кадр, работает", — написал он (орфография и пунктуация автора — прим. ред.).
Фото: Скрин с возмутившим общественность комментарием/Facebook.com  Это не первый скандал, связанный с высказываниями российского музыканта. Так, волна критики в его адрес поднималась из-за негативной оценки памятника Михаилу Калашникову в Москве, которую Макаревич назвал «бездарной» и «уродливой».
Следует напомнить, не так давно общественность обрушилась на актера Алексея Серебрякова, позволившего себе резкие оценки положения дел в российском обществе. В интервью журналисту Юрию Дудю актер заметил, что: «Национальной идеей (в России — прим. ред.) являются сила, наглость и хамство».
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