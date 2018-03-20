Властям Японии посоветовали купить F-35 и построить авианосец

Комитет по обороне правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) подготовил рекомендации правительству по пересмотру основных положений оборонной политики, сообщили японские СМИ.

Как передает NHK, в рекомендациях содержатся предложения о развитии потенциала Сил самообороны Японии при нанесении ударов по базам возможного противника, передает ТАСС

В этой связи правительству рекомендовали закупить у США истребители F-35B и на базе самого крупного из имеющихся в распоряжении вертолетоносцев «Идзумо» создать первый в стране авианосец.

Предполагается, что использоваться он будет исключительно в оборонительных целях, а при необходимости может служить в качестве госпиталя.

Такое утверждение увязывается с политикой правительства страны, которое считает, что обладание Японией наступательными вооружениями не противоречит «мирной» конституции в случае, если связано с самообороной. При этом принятие на вооружение ударного авианосца не соответствовало бы положениям основного закона. «Нам необходимо улучшать наши оборонительные возможности, силы сдерживания и способности принятия контрмер. Мы также должны развивать потенциал возможного нанесения контрудара по базе противника», — заявил глава оборонного комитета ЛДП, экс-министр обороны Гэн Накатани.