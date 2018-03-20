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Властям Японии посоветовали купить F-35 и построить авианосец
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Властям Японии посоветовали купить F-35 и построить авианосец 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Комитет по обороне правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) подготовил рекомендации правительству по пересмотру основных положений оборонной политики, сообщили японские СМИ.
Как передает NHK, в рекомендациях содержатся предложения о развитии потенциала Сил самообороны Японии при нанесении ударов по базам возможного противника, передает ТАСС.
В этой связи правительству рекомендовали закупить у США истребители F-35B и на базе самого крупного из имеющихся в распоряжении вертолетоносцев «Идзумо» создать первый в стране авианосец.
Предполагается, что использоваться он будет исключительно в оборонительных целях, а при необходимости может служить в качестве госпиталя.
Такое утверждение увязывается с политикой правительства страны, которое считает, что обладание Японией наступательными вооружениями не противоречит «мирной» конституции в случае, если связано с самообороной. При этом принятие на вооружение ударного авианосца не соответствовало бы положениям основного закона. «Нам необходимо улучшать наши оборонительные возможности, силы сдерживания и способности принятия контрмер. Мы также должны развивать потенциал возможного нанесения контрудара по базе противника», — заявил глава оборонного комитета ЛДП, экс-министр обороны Гэн Накатани.
Напомним, в конце декабря сообщалось, что минобороны Японии изучает возможность закупки американских самолетов F-35B для оснащения своих вертолетоносцев, а также дополнительной закупке истребителей пятого поколения F-35A.
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