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Индианка умерла после взрыва телефона
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Индианка умерла после взрыва телефона 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Молодая девушка погибла в Индии в результате взрыва смартфона во время телефонного разговора. Об этом пишет британский таблоид The Daily Mail.
Как сообщается, трагедия случилась в штате Одиша. Девушка по имени Ума Орам подключила гаджет к зарядному устройству и сделала телефонный звонок. Через несколько секунд раздался взрыв. Индианка получила многочисленные травмы рук, ног и груди. В бессознательном состоянии молодая женщина была госпитализирована в расположенную неподалеку клинику, где через несколько часов умерла.
Невидимые убийцы
Гаджеты смертельно опасны?
В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование по факту происшествия. Выясняются причины взрыва телефона.
Напомним, похожий инцидент произошел в январе в китайском магазине электроники. Один из покупателей решил проверить на подлинность батареи iPhone 8 и надкусил его. В результате аккумулятор в руках молодого человека взорвался. К счастью, несостоявшийся владелец гаджета отделался испугом и незначительными царапинами.
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