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Роспотребнадзор: за последние годы в Зауралье не было случаев анизакидоза
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Роспотребнадзор: за последние годы в Зауралье не было случаев анизакидоза 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения в соцсетях о некачественной рыбе в курганских магазинах. Проверку на наличие в рыбе личинок ведомство не проводило. Проверка же документов на морепродукты, продаваемые в официальных местах торговли, нарушений не выявила. Кроме того, прошлогодние исследования показали, что практически все пробы по рыбе, реализуемой в регионе, соответствовали норме.
— В 2017 году на базе ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» проведены исследования по санитарно-химическим, физико-химическим, паразитологическим и микробиологическим показателям. Всего исследовано 89 проб рыбопродуктов, из них пять проб (или 5,6%) по микробиологическим показателям не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, одна проба (или 1,1%) по физико-химическим показателям не соответствуют установленным требованиям, — сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора.
За последние несколько лет в Курганской области случаев анизакидоза зафиксировано не было. Самым же распространенным и опасным заболеванием, передающимся через рыбу и рыбные продукты, для нашей области является описторхоз. При этом определить, что рыба заражена, невооруженным взглядом нельзя. Так, в 2017 году в Курганской области зарегистрировано 504 случая заболевания описторхозом, что ниже уровня 2016 года в 1,3 раза.
Опасной является рыба из семейства карповых (пескарь, уклейка, верховка, гольян, плотва, красноперка, голавль, белоглазка, язь, лещ, линь, амур, карась, подуст, сазан, чехонь, чебак). Симптомы описторхоза проявляются через две-три недели после употребления пораженной рыбы — в первую очередь страдают протоки печени, желчного пузыря и поджелудочной железы.
Специалисты ведомства советуют покупать продукты только в местах официальной торговли и не употреблять сырую рыбу, слабого и кратковременного посола, а также сырой рыбный фарш.
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