Си Цзиньпин пообещал и впредь быть слугой народа

Выступая с важной речью на заключительном заседании 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 13-го созыва, Си Цзиньпин выразил свою искреннюю благодарность за доверие, оказанное ему всеми депутатами ВСНП и людьми всех национальностей Китая.

"Занимать высокий пост председателя КНР — почетная миссия и большая ответственность. Я буду и впредь искренне исполнять обязанности, возложенные на меня Конституцией, быть верным Родине и лояльным к народу, честно и добросовестно исполнять свой долг, делать все от меня зависящее, усердно работать, быть беззаветно преданным делу", — заявил он.

"Я продолжу быть слугой народа, принимать контроль со стороны народа и никогда не обману доверия и ожиданий, возложенных на меня всеми депутатами ВСНП и людьми всех национальностей Китая", — продолжил он.

"Все работники государственных органов, какой бы высокий пост они ни занимали, должны четко помнить, что наша республика — Китайская Народная Республика", — подчеркнул Си Цзиньпин.

Он призвал всех работников государственных органов всегда ставить народ на самое важное место, всегда всем сердцем и всеми помыслами служить народу и всегда упорно трудиться ради интересов и счастья народа.

Си Цзиньпин был единогласно избран депутатами ВСНП председателем КНР в субботу. -0-