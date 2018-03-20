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Дело об умышленном заражении СПИДом вернули на доследование
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Дело об умышленном заражении СПИДом вернули на доследование 

Доктис 2 часа назад
Суд города Иркутска вынес решение о возвращении на доследование нашумевшего уголовного дела об умышленном заражении ВИЧ.
Напомним, что с таким иском в Октябрьский райсуд обратилась жительница города еще в начале лета 2016 года. С тех пор, как сообщили местные правоохранительные органы, по аналогичной статье Уголовного Кодекса в Прибайкалье было заведено еще 5 дел, и по 2 из них оглашены обвинительные приговоры.
Однако первое дело пока далеко от завершения. Обвиняемый постоянно меняет показания, пытается доказать, что не знаком с девушкой, которую он заразил (по ее словам, он удалил все совместные фото из ее телефона). Тем временем, как рассказывает главврач Иркутского Центра СПИД Юлия Плотникова, проведенный тест, который помогает установить срок заражения, показал, что оно случилось именно в момент знакомства истицы с обвиняемым. Кроме того, по генетическим особенностям вирус, полученный от обвиняемого, совпал с данными генетичесого материала вируса обвиняющей его девушки (точность этого исследования приближается к 100%).
Однако судья Октябрьского райсуда вернула дело на доследование, объяснив свое решение тем, что в нем много недочетов и технических ляпов, которые допустили полицейские. В частности, в материалах не хватало подписей, страницы были неправильно пронумерованы и пр. Адвокат пострадавшей Святослав Хроменков считает, что это никак не может повлиять на доказательство вины и будет настаивать на том, чтобы его пострадавшая обратилась в Европейский суд по правам человека.
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