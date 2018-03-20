Названы самые интересные события в Нижегородской области за 19 марта 

Агентством новостей Newsroom24 составлен Топ интересных событий по версии редакции, о которых стало известно 19 марта, в понедельник.
1. Путин набрал 77,26% голосов избирателей в Нижегородской области
Таковы предварительные результаты подсчета голосов.
2. Никитин потребовал сдать станцию метро «Стрелка» к 30 апреля
Об этом глава региона заявил 19 марта в ходе выездного совещания.
3. Российско-итальянский кинофестиваль пройдет в Нижнем Новгороде
Акцент сделан на новые комедии, продолжающие традицию классических комедий по-итальянски.
4. Николай Рерих возвращается в Нижний Новгород
Серия картин цикла «Майтрейя» была подарена музею Максимом Горьким.
5. Новым руководителем УФНС России по Нижегородской области назначен Виктор Большаков
К своим обязанностям он приступил с 19 марта.
6. Экс-руководителя УФНС по Нижегородской области «похоронили» в СИЗО
Данная информация проверятся.