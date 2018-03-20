Ещё
Названы самые интересные события в Нижегородской области за 19 марта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Трамп проигнорировал Путина
Пока вы спали: Трамп проигнорировал Путина

Названы самые интересные события в Нижегородской области за 19 марта 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Агентством новостей Newsroom24 составлен Топ интересных событий по версии редакции, о которых стало известно 19 марта, в понедельник.
1. Путин набрал 77,26% голосов избирателей в Нижегородской области
Таковы предварительные результаты подсчета голосов.
2. Никитин потребовал сдать станцию метро «Стрелка» к 30 апреля
Об этом глава региона заявил 19 марта в ходе выездного совещания.
3. Российско-итальянский кинофестиваль пройдет в Нижнем Новгороде
Акцент сделан на новые комедии, продолжающие традицию классических комедий по-итальянски.
4. Николай Рерих возвращается в Нижний Новгород
Серия картин цикла «Майтрейя» была подарена музею Максимом Горьким.
5. Новым руководителем УФНС России по Нижегородской области назначен Виктор Большаков
К своим обязанностям он приступил с 19 марта.
6. Экс-руководителя УФНС по Нижегородской области «похоронили» в СИЗО
Данная информация проверятся.
Newsroom24: последние новости
Новым руководителем УФНС России по Нижегородской области назначен Виктор Большаков Никитин потребовал сдать станцию метро «Стрелка» к 30 апреля Глеб Никитин поблагодарил нижегородцев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей50
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России397
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной501
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос74
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
04:21
При строительстве метро в Москве произошло ЧП
Происшествия
01:00
Леонтьев заявил, что будет осваивать Камасутру
Шоу-бизнес
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
05:38
Джонсон рассказал, кто займется делом Скрипаля
В мире
01:00
Киркоров нескромно развлекся с бабушкой Бузовой
Шоу-бизнес
01:01
Компания Вайнштейна объявила себя банкротом
Шоу-бизнес
03:05
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Шоу-бизнес
02:16
Синоптики пообещали москвичам весну
Новости Москвы Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение