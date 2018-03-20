Названы самые интересные события в Нижегородской области за 19 марта

Агентством новостей Newsroom24 составлен Топ интересных событий по версии редакции, о которых стало известно 19 марта, в понедельник.

1. Путин набрал 77,26% голосов избирателей в Нижегородской области

Таковы предварительные результаты подсчета голосов.

2. Никитин потребовал сдать станцию метро «Стрелка» к 30 апреля

Об этом глава региона заявил 19 марта в ходе выездного совещания.

3. Российско-итальянский кинофестиваль пройдет в Нижнем Новгороде

Акцент сделан на новые комедии, продолжающие традицию классических комедий по-итальянски.

Серия картин цикла «Майтрейя» была подарена музею Максимом Горьким.

5. Новым руководителем УФНС России по Нижегородской области назначен Виктор Большаков

К своим обязанностям он приступил с 19 марта.

6. Экс-руководителя УФНС по Нижегородской области «похоронили» в СИЗО

Данная информация проверятся.