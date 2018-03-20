В Красноярске сотрудница кафе спряталась от приставов под столом

Красноярске сотрудница кафе спряталась от приставов под столом из-за отсутствия санитарной книжки документов, разрешающих ей работать в России , сообщают в пресс-службе УФССП Росcии по Красноярскому краю.

Кафе на Свободном временно закрыли из-за отсутствия санитарных книжек у работников. Во время осмотра помещения судебные приставы нашли в одном из подсобных помещений девушку, которая пряталась под столом.

«Гражданка Киргизии спряталась, так как у нее не было необходимых документов разрешающих трудовую деятельность на территории РФ», — говорят прсиатвы.

По решению суда девушка выдворена за пределы Российской Федерации. До пункта пропуска через государственную границу ее сопроводили судебные приставы. Точка общественного питания восстановила деятельность.