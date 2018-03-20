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В Красноярске сотрудница кафе спряталась от приставов под столом
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В Красноярске сотрудница кафе спряталась от приставов под столом 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске сотрудница кафе спряталась от приставов под столом из-за отсутствия санитарной книжки документов, разрешающих ей работать в России, сообщают в пресс-службе УФССП Росcии по Красноярскому краю.
Кафе на Свободном временно закрыли из-за отсутствия санитарных книжек у работников. Во время осмотра помещения судебные приставы нашли в одном из подсобных помещений девушку, которая пряталась под столом.
«Гражданка Киргизии спряталась, так как у нее не было необходимых документов разрешающих трудовую деятельность на территории РФ», — говорят прсиатвы.
По решению суда девушка выдворена за пределы Российской Федерации. До пункта пропуска через государственную границу ее сопроводили судебные приставы. Точка общественного питания восстановила деятельность.
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