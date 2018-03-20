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Вспышка кори в Костромской области — впервые за 4 года
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Вспышка кори в Костромской области — впервые за 4 года 

Kostroma.Today 3 часа назад
Фото: Kostroma.Today
В Буе четырех человек госпитализировали с корью, узнал KOSTROMA.TODAY. Болезнь в город привез мужчина из Краснодарского края.
В Буй он приехал на заработки вместе с рабочей бригадой.
«Че­рез не­делю сим­пто­мы по­яви­лись еще у тро­их че­ловек, ко­торые кон­такти­рова­ли с пе­ренос­чиком ин­фекции. Сре­ди за­болев­ших — один кос­тро­мич и двое бу­ев­лян», — сообщает ГТРК «Кострома».
Всех заболевших госпитализировали в инфекционное отделение галичской больницы. Врачи говорят, что заболевание протекает в легкой форме.
Сейчас проводится дезинфекция всех мест, в которых проводили время заразившиеся мужчины.
По информации регионального управления Роспотребнадзора, последний раз корь была зафиксирована в области 4 года назад.
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