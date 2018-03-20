Вспышка кори в Костромской области — впервые за 4 года

Буе четырех человек госпитализировали с корью, узнал KOSTROMA.TODAY. Болезнь в город привез мужчина из Краснодарского края

В Буй он приехал на заработки вместе с рабочей бригадой.

«Че­рез не­делю сим­пто­мы по­яви­лись еще у тро­их че­ловек, ко­торые кон­такти­рова­ли с пе­ренос­чиком ин­фекции. Сре­ди за­болев­ших — один кос­тро­мич и двое бу­ев­лян», — сообщает ГТРК «Кострома».

Всех заболевших госпитализировали в инфекционное отделение галичской больницы. Врачи говорят, что заболевание протекает в легкой форме.

Сейчас проводится дезинфекция всех мест, в которых проводили время заразившиеся мужчины.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, последний раз корь была зафиксирована в области 4 года назад.