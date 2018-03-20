В Буе четырех человек госпитализировали с корью, узнал KOSTROMA.TODAY. Болезнь в город привез мужчина из Краснодарского края.
В Буй он приехал на заработки вместе с рабочей бригадой.
«Через неделю симптомы появились еще у троих человек, которые контактировали с переносчиком инфекции. Среди заболевших — один костромич и двое буевлян», — сообщает ГТРК «Кострома».
Всех заболевших госпитализировали в инфекционное отделение галичской больницы. Врачи говорят, что заболевание протекает в легкой форме.
Сейчас проводится дезинфекция всех мест, в которых проводили время заразившиеся мужчины.
По информации регионального управления Роспотребнадзора, последний раз корь была зафиксирована в области 4 года назад.